Stödassistent & Stödpedagog till Servicebostad inom LSS i Kävlinge Kommun
Kävlinge Kommun / Vårdarjobb / Kävlinge Visa alla vårdarjobb i Kävlinge
2025-09-05
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kävlinge Kommun i Kävlinge
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Då vi inte funnit den vi söker gör vi nu ett nytt försök att hitta den som vi vill kalla kollega.
Nu söker vi två härliga kollegor till vår grupp. Som kollega hos oss arbetar du, enskilt eller tillsammans med dina kollegor, med att stödja de boende efter deras behov, önskemål och genomförandeplaner. Du fungerar som en hjälpande hand och bidrar till att ge en fungerande, trygg och meningsfull vardag. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och en strukturerad introduktion.
Arbetstiderna är förlagda till dags-, kvälls-, dygns-, helgs- samt sovande jourpass och alterneras av hela arbetsgruppen, det är således ett krav att kunna arbeta oregelbundet.
Är du den vi söker?
- Du har läst vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och/eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdigt. Ladda upp dina betyg!
- Du har erfarenhet av arbete med målgruppen.
- Du är ansvarsfull och flexibel i ditt arbete och vill bidra till utveckling av vår verksamhet.
- För att vara behörig som stödpedagog ska du ha läst utbildning till stödpedagog. Ladda upp dina betyg!
Ditt intresse för människor är genuint, som person är du positiv, engagerad och har ett gott bemötande. Att skapa bra relationer till de boende, anhöriga och kollegor ligger dig varmt om hjärtat. Du ser möjligheter snarare än hinder, har en stor förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift, vidare känner dig bekväm med att arbeta med digitala lösningar i vår verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vi är ett serviceboende enligt LSS, belägen i Furulund med närhet till tågstationen.
Som anställd hos oss ingår du i en arbetsgrupp som har individen i fokus och arbetar utifrån ett förhållningssätt som bygger på individens styrkor, där vi dagligen motiverar personen att göra det den själv klarar av för att denna ska få känna självständighet.
Som arbetsgrupp har vi en gemensam bild av målen vi ska uppnå, vi lägger stort fokus på kommunikation inom gruppen, detta eftersom vi tycker det är viktigt att alla ska få känna sig hörda. Vi vill gärna hitta på roliga aktiviteter, både i och utanför huset, tillsammans med våra brukare och ser gärna att det är ett intresse även för dig.
Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Tänk på att kuvertet ska vara oöppnat om du får det brevledes.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Arbetsplats
Sektor Omsorg, LSS, LSS Kungsgatan Kontakt
Damir Music 070-9739032 Jobbnummer
9494837