Stödassistent med pedagogisk inriktning barn LSS till OFN
2025-08-14
Vi söker nu en pedagogisk stödassistent till vårt verksamhetsområde LSS inriktning barn och ungdomar. Vill du, tillsammans med medarbetarna i vårt team, utveckla omsorgen i Borgholms kommun? Välkommen med din ansökan redan i dag då vi intervjuar löpande.
Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande
• äldreomsorg
• kommunens hälso- och sjukvård
• individ- och familjeomsorg
• omsorg om funktionsnedsatta
• administrativ enhet
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig bl.a. ett roligt och utvecklande arbete, trevliga och kompetenta kollegor.
Din arbetsuppgift är att stödja, aktivera och handleda barnen och ungdomarna på boendet i sin vardag. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för planering, genomförande, dokumentation och utveckling av verksamheten. Ditt huvudsakliga uppdrag är riktad mot barn-och ungdomar.
Tätt samarbete med och kontinuerliga arbetspass förekommer inom all övrig barn- och ungdomsverksamhet LSS såsom korttidsboende, fritids LSS, i hemmet i form av avlösarservice eller utanför hemmet som ledsagare, beroende barnets/ungdomens beslut.
Övergripande mål är att ha barnet/ungdomens behov i centrum och att kontinuerligt anpassa innehållet så att det är meningsfullt för denne. Du är med och skapar förutsättningar för de som bor på boendet alternativt barnets/ungdomens vistelse på korttidsboendet i form av aktiviteter och möjligheter till sociala sammanhang.
Som stödassistent är det din uppgift att uppfylla målen i genomförandeplanen kring självbestämmande, delaktighet och integritet för det enskilde barnet/ungdomen. Du utför vardagsnära och planerade stödinsatser som utgår från dennes individuella behov och önskemål i enlighet med LSS. Exempel på verktyg för detta är upprättande av genomförandeplaner, annan dokumentation och arbete efter evidensbaserade metoder. Du ska bidra med att skapa en meningsfull och trygg vistelse där verksamheten formas efter barnets/ungdomens specifika styrkor, intressen och behov. Omvårdnadsarbete förekommer.
I uppdraget kommer du att stödja barn och ungdomar med olika funktionsnedsättning, vilket ställer höga krav på din lyhördhet för att kunna anpassa situationer efter individens behov. Du bör således ha ett lågaffektivt bemötande och förstå orsakerna till utmanande beteende för att kunna utveckla arbetet kring individen.
Insatser och aktiviteter styrs av, förutom beställningen och övriga krav; barnens/ungdomarnas intressen samt behov och utförs individuellt med det barnet/ungdomen eller tillsammans med andra barn/ungdomar i grupp. Avlösar- och ledsagarservice är alltid enskilt med ett barn eller en ungdom.Kvalifikationer
Barn/fritidsprogrammet eller omvårdnadsprogrammet med inriktning funktionshinder, fritidsledare, stödpedagog, fritidspedagog eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande är att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med olika slags funktionsnedsättningar.
Arbetet ställer stora krav på att arbeta pedagogiskt på ett strukturerat och tydliggörande sätt, vi använder AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) samt TAKK (Tecken som alternativ kompletterande kommunikation) i det dagliga arbetet för att skapa en struktur och förutsägbarhet för barnen och ungdomarna.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att kartlägga behov och planera samt genomföra utvecklingsarbete som bygger på individens behov med en grund i den tydliggörande pedagogiken.
Av dig krävs tålamod och lyhördhet för att kunna engagera, motivera och vägleda barn och unga i sin vardag. Tidigare erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik, digital kompetens i de olika bildstödsprogrammen till exempel Inprint eller Widgit online och lågaffektivt bemötande är meriterande.
Vi förväntar oss att du förmedlar en känsla av trygghet i det dagliga arbetet. Du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt mot målgruppen och dess nätverk, samt mot dina kollegor. Det innebär bland annat en god samarbetsförmåga där du delar din kompetens och erfarenhet och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har en god vilja att stötta barnen och ungdomarna och samtidigt kunna sätta gränser på ett logiskt sätt, i enlighet med framarbetade metoder, rutiner och föreskrifter. Arbetet ställer stora krav på att du är flexibel och lösningsorienterad, där du ser feedback som ett tillfälle att utveckla och utvecklas. Det kräver också att du är i god fysisk form då arbetet innebär en hel del lek och stoj på golvnivå.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av att arbeta inom LSS minst 1 år är ett krav samt minst 1 års erfarenhet av att arbeta med personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Du ska ha förmåga att arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt och att skapa förtroendefulla relationer i arbetet.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
