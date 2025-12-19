Stödassistent inom storkök och företagsgrupper sökes till daglig verksamhet
Välkommen som stödassistent inom arbetslivsinriktad daglig verksamhet!
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som stödassistent med främsta placering i vårt interna storkök och i våra företagsgrupper.
Som stödassistent hos oss är du en viktig del av deltagarnas vardag. Du finns där som stöd, trygghet och inspiration genom hela arbetsdagen. Det kan handla om allt från att hjälpa till vid måltider till att ge stöd i omvårdnadssituationer och skapa struktur under arbetsdagen. Vi arbetar dagligen med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, inklusive tecken som stöd och lågaffektivt bemötande, för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar att göra sin röst hörd.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Arbetet sker både inomhus och utomhus, i grupp och individuellt och det kan ibland vara fysiskt krävande. Men framför allt är det roligt och givande!
I köket vägleder du deltagarna att skapa dagens måltidsutbud samt bakar till våra verksamheter. Du planerar menyer, och ser till att maten både smakar gott och håller överenskommen standard. Det är även du som har full koll på hushållsekonomi och beställer varor därefter.
I våra företagsgrupper arbetar du med en enskild grupp deltagare ute på plats hos någon av våra samarbetspartners
Du har en central roll som kontaktpersonal för flera deltagare och samverkar och samarbetar nära med både deltagare, anhöriga, kollegor och externa kontakter. Du dokumenterar i vårt journalsystem Treserva och ser till att insatserna genomförs enligt överenskommelse - alltid med deltagarens delaktighet, trygghet och utveckling i fokus. Du är inte rädd för att på ett strukturerat sätt prova deltagarens, dina eller andras kreativa lösningar. Vår gemensamma målsättning är att deltagarna ska erbjudas och utföra utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter på sina villkor.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, dagtid.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödassistent eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet av att arbeta inom daglig verksamhet och/eller har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer som har autism och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. Har du tidigare erfarenhet av storköksarbete, livsmedelsbeställning samt tillhörande kunskaper kring miljö och hälsa kopplat till området är detta meriterande. I köket tillämpar vi basala hygienrutiner och du förväntas kunna och efterfölja dessa.
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i Officepaketet, Treserva eller annat journalsystem, och du behöver vara väl bekant med dokumentationskraven inom vårt område.
Det är meriterande om du har erfarenhet av/utbildning i tydliggörande pedagogik, problemskapande beteende, lågaffektivt bemötande eller Studio 3.
B-Körkort krävs.
Då du kan komma att ställas inför utmanande beteenden ställer vi höga krav på din personliga lämplighet. Vi ser att du som söker är en stabil person som agerar lugnt och kontrollerat, även om saker ibland inte går som planerat. Du har god pedagogisk insikt och är bra på att anpassa ditt arbetssätt till deltagares olika förutsättningar och intressen.
Vi söker en medarbetare med en hög grad av lösningsfokus och som bekvämt kan ställa om vid ändrade förutsättningar med fokus på den enskilda individens välmående. Du är en initiativtagare som gärna testar nya aktiviteter, samtidigt som du är smidig inför befintliga rutiner och flexibel vid ändrade förutsättningar.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din nya arbetsplats
Daglig verksamhet vänder sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada förvärvad i vuxen ålder, som saknar arbete och inte utbildar sig. För att kunna ta tillvara på varje persons intressen och resurser har vi ett brett utbud av verksamheter och aktiviteter på olika platser i kommunen.
Bra att veta
Förutsatt att du uppfyller skallkraven för tjänsten är det obligatoriskt att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B1 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
