Stödassistent för mottagande av nya deltagare inom daglig verksamhet
2025-08-26
Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödassistent för mottagande av nya deltagare inom daglig verksamhet.
Rollen som stödassistent innebär att ge deltagarna individuellt stöd i den dagliga verksamheten genom att arbeta tydliggörande, ge brukarna en förutsägbarhet och skapa struktur i deltagarnas sysselsättning.
Arbetet kräver ett nära samarbete med våra arbetskonsulenter. Du har förmågan att skapa relation till nya deltagare, motivera, följa upp och utvärdera deltagarnas aktiviteter. För att kunna möta våra deltagare krävs att du har erfarenhet av att arbeta med tex bildstöd, och andra hjälpmedel som kan bidra till att stärka den enskildes förmåga till aktivitet.
I din roll ingår även att planera, utforma genomförandeplaner, dokumentera, göra regelbundna utvärderingar samt medverka till att verksamheten håller en god kvalitet.
Arbetet innebär även samverkan med föräldrar, anhöriga och gode män/förvaltare samt övriga aktörer både internt och externt.
Du arbetar enskilt men även med arbetskonsulenter, stödpedagoger samt övriga stödassistenter. Du arbetar utifrån IBIC och förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin dagliga verksamhet. Kvalifikationer
Vi vill att du har en examen i Vård och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning eller Barn och fritidsprogrammet med yrkesutgång stöd- och service inom funktionshinderområdet (socialt arbete) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker en medarbetare som har erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet och erfarenhet av att ta emot nya deltagare och lotsa ut de i aktivitet och sysselsättning.
Erfarenhet av daglig verksamhet samt uppdrag liknande arbetskonsulent är meriterande
Som person är du flexibel, ansvarstagande, självgående och kan arbeta strukturerat. Du är kreativ med förmåga att förmedla en grundtrygghet hos andra. Du har en pedagogisk insikt, helhetssyn och är en god kommunikatör. Vidare är du lösningsfokuserad, lyhörd och har lätt för att samarbeta med andra och strävar för en god stämning i arbetslaget.
Som person är du lugn och trygg, har tålamod och känner in brukarens sinnesstämning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du har goda kunskaper i svenska språket såväl i tal och skrift
God datorvana, erfarenhet av Treserva eller liknande verksamhetssystem är meriterande
B-körkort (manuell växellåda) krävs för tjänsten.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Vi tillämpar löpande urval!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
