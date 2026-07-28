Stödassistent, delad tjänst Ribban och Viljans gruppbostäder LSS
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2026-07-28
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Letar du efter en arbetsplats där du får göra skillnad på riktigt? Då behöver vi dig! Hos oss på Ribban och Viljans gruppbostäder blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans skapar trygghet och delaktighet inom LSS. Här utvecklar vi verksamheten och sprider arbetsglädje.
Välkommen till vårt team på Ribban och Viljan!Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent ger du individuellt anpassat stöd i vardagen, både i hemmet och vid aktiviteter utanför bostaden. Du arbetar utifrån genomförandeplaner i nära samarbete med den enskilde, anhöriga, företrädare, daglig verksamhet och hälso- och sjukvård.
Vi utvecklar kontinuerligt verksamheten och skapar tydlighet genom anpassad kommunikation, bildstöd och andra pedagogiska hjälpmedel. Du tar egna initiativ och bidrar aktivt till utvecklingsarbetet. I verksamheten används bland annat Widgit Online och Picture My Life.
Dokumentation enligt gällande lagstiftning är en viktig del av arbetet och ligger till grund för uppföljning och kvalitet i våra insatser. Arbetet kan vara fysiskt krävande och kräver god fysisk förmåga. Uppdraget ställer också krav på flexibilitet då arbetsuppgifter och arbetstider varierar. Ett professionellt bemötande och god samarbetsförmåga är en självklar del av uppdraget.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Ribban och Viljans gruppbostäder ligger i Nynäshamn, med närhet till natur, service och goda kommunikationer. Ribban finns i området Backlura och Viljan i området Utsikten, nära Sjötelegrafens köpcentrum och hamnen. Båda gruppbostäderna består av sex lägenheter samt gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum och personalutrymmen. Här bor personer som har beviljats bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9.
Arbetsgruppen består av sju stödassistenter på vardera enhet och en gruppchef. Arbetstiden samplaneras inom befintlig schemaprocess mellan de två enheterna, och vid behov kan tjänstgöring förläggas till andra LSS-verksamheter, både inom ordinarie schema och genom så kallad flyttid.
Vi lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande och att skapa en trygg och positiv miljö för både brukare och medarbetare, vi har ett starkt fokus på utveckling och innovativa arbetssätt och samarbete är en förutsättning.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
undersköterskeutbildning med inriktning funktionsnedsättning eller likvärdig utbildning
aktuell erfarenhet av arbete i gruppbostad och/eller servicebostad inom LSS
erfarenhet av arbete med olika beteendeproblematik
grundläggande datakunskaper
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av tydliggörande pedagogik
erfarenhet och kunskap om lågaffektivt bemötande
erfarenhet av arbete med alternativ kommunikation
erfarenhet av arbete med utåtagerande beteende
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och tar egna initiativ. Du är lösningsfokuserad, ser möjligheter i förändring och vill bidra till verksamhetens utveckling. Du har ett respektfullt och professionellt bemötande, samarbetar väl med olika människor och är prestigelös i ditt arbetssätt.
Du följer rutiner, tar ansvar för dokumentation och administrativa uppgifter samt har förståelse för de etiska överväganden som arbetet innebär. Du är flexibel, trygg i att hantera utmaningar och använder gärna digitala verktyg och pedagogiska hjälpmedel för att skapa delaktighet och struktur. För dig är det självklart att bygga trygga relationer där humor, glädje och arbetsgemenskap är en naturlig del av vardagen.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team – vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder fri tillgång till gym, du får även friskvårdsbidrag.
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval under hela rekryteringsperioden, under sommarperioden kan svar och återkoppling ta något längre tid då verksamheten har semester. Vi använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Den här tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret.
Kontroll av identitet och andra bakgrundskontroller så som kontroll av svenskt medborgarskap kommer att genomföras under rekryteringsprocessen.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning - provanställning kan komma att tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Referens nr: SON/2026/0268/023 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
148 91 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
Gruppchef
Els-Mari Sjöberg Elsmari.Sjoberg@nyanshamn.se +46852073736 Jobbnummer
10014054