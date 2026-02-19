Stödassistent, delad tjänst Ribban och Viljans gruppbostäder LSS
2026-02-19
Letar du efter en arbetsplats där du verkligen får chansen att göra skillnad? Hos oss på Ribban och Viljans gruppbostäder kan du det! Som stödassistent är du en viktig vägledare och ett stöd för våra boende inom LSS. Vill du komma till en arbetsplats där vi trivs tillsammans, skrattar, lär oss och sprider positiv energi varje dag? Då behöver vi dig!
Välkommen till vårt team på Viljan och Ribban.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som stödassistent ger du individuellt anpassat stöd i vardagen, både i hemmet och vid aktiviteter utanför bostaden. Du arbetar utifrån genomförandeplaner som tas fram tillsammans med den enskilde och i nära samarbete med anhöriga, företrädare, dagliga verksamheter samt hälso- och sjukvård. Arbetet ställer krav på flexibilitet vad gäller både arbetsuppgifter och arbetstider.
Vi arbetar löpande med att utveckla stödet och skapa tydlighet i vardagen genom anpassad kommunikation och pedagogiska hjälpmedel, såsom bildstöd och scheman. I verksamheten används bland annat Widgit Online och Picture My Life.
Dokumentation sker enligt gällande lagstiftning och social dokumentation är en central del av arbetet. Arbetet kan vara fysiskt krävande och innebär bland annat förflyttningar och stöd i vardagliga aktiviteter, vilket kräver att du har god fysisk förmåga.
Vi värdesätter ett gott bemötande och god samverkan, både i mötet med den enskilde och mellan kollegor för en god psykosocial arbetsmiljö.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Ribban och Viljans gruppbostäder ligger i Nynäshamn, med närhet till natur, service och goda kommunikationer. Ribban finns i området Backlura och Viljan i området Utsikten, nära Sjötelegrafens köpcentrum och hamnen. Båda gruppbostäderna består av sex lägenheter samt gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum och personalutrymmen. Här bor personer som har beviljats bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9.
Arbetsgruppen består av sju stödassistenter på vardera enhet och en gruppchef. Arbetstiden samplaneras inom befintlig schemaprocess mellan de två enheterna, och vid behov kan tjänstgöring förläggas till andra LSS-verksamheter, både inom ordinarie schema och genom så kallad flyttid.
Vi lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande och att skapa en trygg och positiv miljö för både brukare och medarbetare, vi har ett starkt fokus på utveckling och innovativa arbetssätt och samarbete är en förutsättning.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• undersköterskeutbildning med inriktning funktionsnedsättning eller likvärdig utbildning
• aktuell erfarenhet av arbete i gruppbostad och/eller servicebostad inom LSS
• erfarenhet av arbete med olika beteendeproblematik
• grundläggande datakunskaper
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av tydliggörande pedagogik
• erfarenhet och kunskap om lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av arbete med alternativ kommunikation
• erfarenhet av arbete med utåtagerande beteende.
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa dig efter varierande arbetsuppgifter och arbetstider. Du har ett respektfullt förhållningssätt och ser värdet i att möta varje person utifrån deras behov och förutsättningar. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och bidrar till en positiv och trygg arbetsmiljö.
Du är lösningsfokuserad, kommunikativ och har förmåga att använda pedagogiska verktyg och bildstöd för att skapa tydlighet i vardagen. Ett gott bemötande och vilja att utveckla både dig själv och verksamheten är viktigt för att lyckas i rollen. Att bygga relationer och skapa trygghet är din grej och humor och glädje är viktiga komponenter i ditt arbetssätt!
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning - provanställning kan komma att tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: SON/2026/0084/023 Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
