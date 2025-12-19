Stödassistent, Aros dagliga verksamhet film och foto
2025-12-19
Daglig verksamhet ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället utifrån deltagarens behov och förutsättningar.
Verksamheten ska innehålla habilitering, möjlighet till utveckling och produktionsinriktade uppgifter. Detta för att möjliggöra en meningsfull sysselsättning utifrån rådande lagstiftning. Det övergripande målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskildes självständighet, skapa en känsla av sammanhang och möjlighet till arbete.
Aros består av flera enheter, de flesta belägna i samma byggnad på Carlshem men vi har även en grupp som utgår från Nydalaområdet. Målgruppen har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet, men även andra funktionsnedsättningar förekommer.
I Aros film och foto arbetar deltagarna med exempelvis fotografering, redigering, inspelningar m.m. Uppdragens omfattning och innehåll anpassas utifrån gruppens deltagare och deras förmågor. Många uppdrag utförs utanför Aros lokaler. Detta innebär att både deltagare och personal behöver vara flexibla i sin arbetsplats, motiveras av att arbeta med utveckling och att samverka med andra aktörer. I Aros film och foto är det 3 medarbetare som har ett nära samarbete med varandra. Antalet deltagare kan variera utifrån vilket uppdrag man är på samt deltagarnas schema. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Du planerar, strukturerar, stödjer, handleder och utvecklar uppdrag och arbetsmoment utifrån varje individs behov, med målet att skapa en meningsfull och stimulerande vardag. Arbetet präglas av flexibilitet, utveckling och trygghet.
Du ansvarar även för olika administrativa uppgifter, såsom dokumentation, journalföring och upprättande av genomförandeplaner. Uppföljning och utvärdering är en naturlig del av arbetsprocessen. Vi värdesätter särskilt förmågan att bemöta målgruppen på ett professionellt och respektfullt sätt. En annan central del av rollen är att leda och arbeta tillsammans med deltagarna på olika projekt, med fokus på att skapa goda förutsättningar för ökad självständighet och delaktighet.
Verksamheten arbetar strukturerat med följande metoder:
Supported Employment (SE) med tonvikt på ABK (arbetslivets basala krav)
Ett självständigt liv (ESL)
Motiverande samtal (MI)
Arbetstiden är förlagd till dagtid, men det förekommer arbete på kvällar och helger. Samplanering sker mellan våra verksamheter.
Om dig
Du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot deltagare, anhöriga och andra aktörer. Du är engagerad, delar våra värderingar och arbetar målinriktat med fokus på ständiga förbättringar. Eftersom verksamheten innehåller många olika aktiviteter, är det viktigt att du har god initiativförmåga, är nyfiken och kan fatta självständiga beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med deltagare och kollegor, skriva och ta del av dokumentation samt erhålla eventuell medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet, socionomprogrammet eller en annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med målgruppen
Erfarenhet av fotografering och redigering
B-körkort
Meriterande:
Utbildning inom foto/film
Erfarenhet av metoden Supported Employment
Erfarenhet av metoden Motiverande samtal
Erfarenhet av metoden Ett självständigt livÖvrig information
För att säkerställa att de kandidater som kallas till intervju är de som bäst uppfyller de krav och meriter som ställs för tjänsten använder vi urvalsfrågor. Frågorna är utformade utifrån dessa krav och meriter. Det är därför viktigt att du besvarar frågorna utförligt och att den kompetens du anger styrks genom uppgifter i ditt CV. Ofullständiga eller bristfälliga svar kan medföra att din ansökan inte går vidare i processen.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
