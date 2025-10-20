Stöd- och omsorgspersonal till Kålhagsvägen 26, Funktionshinderomsorgen
2025-10-20
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Kålhagsvägen 26 är en gruppbostad inom LSS. Brukarna bor i egna lägenheter och delar gemensamhetsutrymmen. I nuläget är det fyra personer med olika funktionsnedsättningar som bor här. På boendet finns även en katt, så du bör inte var allergisk.
Vi har nästan fått ihop vårt team, men saknar ännu ett par medarbetare för att fullända teamet. Kanske just du är den sista pusselbiten som saknas?
Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete handleder och stödjer du personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar i deras vardag. Du jobbar för att göra individen delaktig i en fungerande vardag och ha en meningsfull fritid och/eller sysselsättning. I arbetet ingår hygien- och omvårdnadsarbete, tunga lyft och förflyttningar liksom sedvanliga hushållssysslor såsom städ, tvätt och matlagning.
I ett inledande skede arbetar du framför allt med en brukare, men om behov uppstår stöttar du även de övriga. Ditt arbete med enskild brukare kommer att innebära mycket riktat arbete och krav på god fingertoppskänsla. Du kommer att stödja brukaren i olika aktiviteter som t ex träning, bad, biobesök och spela spel.
I din roll kommer du dagligen att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utvärdera insatserna både självständigt och i samarbete med andra. Detta ställer höga krav på din administrativa förmåga och din skicklighet i att planera och strukturera arbetet. Du behöver också känna dig trygg i att arbeta med datorer, då det är en naturlig del av arbetsuppgifterna. Du förväntas även skapa struktur och hålla strukturen för att minska risken för situationer med hot och våld samtidigt som du måste du kunna vara flexibel, tänka på plats och hantera oväntade situationer.
Arbetstiden är förlagd till dag/kväll och helgtjänstgöring varannan helg. Samplanering med andra verksamheter förekommer.
Om dig
Du har god förmåga att samarbeta och det är av yttersta vikt att du har ett professionellt bemötande mot brukare och andra aktörer runt våra brukare. Du är pedagogisk, engagerad och har en vilja att dela våra värderingar och jobba mot uppsatta mål samt att arbeta med ständiga förbättringar. Du som person ska drivas av en vilja att se utveckling och förändring och arbeta därefter. Ditt arbetssätt präglas av flexibilitet, kontinuitet och trygghet.
Du bör ha ett stort tålamod och kunna arbeta efter långsiktiga mål utan att tappa fokus. För att du ska kunna kommunicera med brukare och dess nätverk, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Du behöver kunna kommunicera tydligt och rakt med brukarna, och samtidigt stå fast vid beslut som har tagits. Ibland kan tempot vara högt, så det är viktigt att du kan behålla lugnet, hantera stress på ett bra sätt och tänka snabbt när det behövs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Hos oss kommer du att ha många kollegor omkring dig, så det är en fördel om du trivs i en större grupp. För oss är det viktigt att vi har roligt tillsammans, stöttar varandra och ser fram emot både arbetsdagen och de utmaningar och möjligheter den kan bjuda på.
Krav:
Gymnasieexamen
Tidigare erfarenhet av arbete inom funktionshinderomsorgen
B-körkort
Meriterande:
Vård- och omsorgsprogrammet, pedagogisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande i samband med hot- och våldssituationer
Erfarenhet av arbete med personer med autism
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
