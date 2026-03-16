Stöd- och omsorgspersonal till Grubbevägen, Funktionshinderomsorgen
2026-03-16
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Grubbevägen är en gruppbostad enligt LSS för personer med intellektuella funktionshinder.
På boendet finns sex lägenheter anslutna till gemensamma utrymmen, där kontor och jourrum ingår. Det individuella stödet utgår främst från den enskildes lägenhet.
Vi vill nu välkomna två nya medarbetare till vår verksamhet!Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Som stöd- och omsorgspersonal hjälper du brukarna i vardagen med praktiska sysslor som städ, tvätt, matlagning, personlig hygien, fritidsintressen/aktiviteter och hantering av läkemedel. Arbetsuppgifterna omfattar även administrativa uppgifter, såsom planering av stödinsatser, dokumentation, journalföring och upprättande av genomförandeplaner. Uppföljning och utvärdering är en naturlig del av arbetet. I rollen ingår också kontakter med andra aktörer inom vården, förvaltare och myndigheter.
Ditt arbetssätt kännetecknas av flexibilitet, kontinuitet och trygghet. Du erbjuder individuellt anpassat stöd, både socialt och praktiskt, utifrån varje individs behov. Genom ett metodiskt, långsiktigt och målinriktat arbetssätt bidrar du till att stärka brukarens förmågor, delaktighet och inflytande. Tillsammans med brukarna skapar du en trygg hemmiljö och en meningsfull vardag.
Samplanering förekommer mellan våra verksamheter inom Funktionshinderomsorgen.
Hot- och våldssituationer kan förekomma på verksamheten.
Arbetstiderna är förlagda dag/kväll/helg och journatt.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att arbeta med människor och som drivs av att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och boende. Du är nyfiken och initiativrik i arbetet med brukarna och känner stora belöningar vid individernas framgångar. Vidare är du lugn och trygg i din roll och följer rutiner för att uppnå en god kvalitet i ditt arbete. Du har ett professionellt bemötande mot brukare, anhöriga och andra aktörer runt våra brukare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av
vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.Kvalifikationer
Lägst gymnasieexamen alt. vård- och omsorgsutbildning på Komvux-nivå
Erfarenhet av arbete inom LSS
B-körkort, då verksamheten har tillgång till en minibuss som du kommer köra till olika insatser och aktiviteter
Meriterande
Utbildad undersköterska, vårdbiträde, socionom eller annan pedagogisk utbildning vi bedömer relevant för tjänsten
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik, bildstöd och/eller TAKK
Erfarenhet av matlagning
Erfarenhet av dokumentation och genomförandeplanerÖvrig information
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev. Ofullständiga eller bristfälliga svar kan medföra att din ansökan inte går vidare i processen.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer?
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Särskilt boende Kontakt
Malin Söderholm, enhetschef 090-164750 Jobbnummer
9800778