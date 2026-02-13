Stockhult Söker Ny Medarbetare Av Det Rätta Virket Är Du En Av Dem?
2026-02-13
STOCKHULT SÖKER NY MEDARBETARE AV DET RÄTTA VIRKET - ÄR DU EN AV DEM?
På Stockhult förvandlar vi en råvara som andra väljer bort till ett av världens bästa material för möbeltillverkning
Vi är en expansiv koncern som driver ett sågverk i Glommersträsk, bygger det modernaste sågverket i norra Europa i Kalix och stärker den svenska beredskapen genom produktion av biobränsle.
Därför behöver därför vi nu stärka upp verksamheten med en Ekonomiassistent.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Du arbetar i en självständig och bred roll där du hanterar det ekonomiska flödet för 6 bolag i koncernen. Det är du och CFO som utgör ekonomiavdelningen. Då du ingår i ett bolag där kulturen präglas av hjälpsamhet kan det förekomma att du agerar stöttning vid andra typer av administrativa uppgifter. Affärssystem vi arbetar är Monitor och Fortnox samt andra supportsystem.
Tjänsten är placerad i Luleå/Kalix
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Orderregistrering och fakturering
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Löpande redovisning
Avstämningar
Posthantering
Din profil
Vi söker dig med eftergymnasial/högskoleutbildning inom ekonomi och/eller relevant erfarenhet av redovisning. Du har ett naturligt intresse för siffor samt ett systemintresse, är van att arbeta i Excel och relevanta affärs- och stödsystem. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Du som person
Som person är du prestigelös och uthållig som orkar driva saker och ting vidare, även om du stöter på hinder längs med vägen. Vidare är du är engagerad i ditt arbete, har lätt för att kommunicera och stimuleras av att hitta lösningar tillsammans med kollegor inom såväl den egna som andra avdelningar inom företaget
Du verkar i en dynamisk organisation där det ofta sker förändringar och är därför en person som gärna hugger i där det behövs, både högt och lågt.
För en person med driv, entusiasm och ett intresse för att förstå både hur verksamheten fungerar och kan förbättras finns det stora möjligheter att få ökat ansvar, och att växa tillsammans med oss till nya, större, roller!
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan idag, dock senast 2026-03-01
Observera att intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: HR@stockhult.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockhult Glommers Timber AB
(org.nr 556579-8435), https://www.stockhult.com/ Arbetsplats
Stockhult Jobbnummer
9742843