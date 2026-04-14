Stockhult Söker Ny Medarbetare Av Det Rätta Virket - Är Du En Av Dem?
2026-04-14
STOCKHULT SÖKER NY MEDARBETARE AV DET RÄTTA VIRKET - ÄR DU EN AV DEM?
På Stockhult förvandlar vi en råvara som andra väljer bort till ett av världens bästa material för möbeltillverkning
Vi är en expansiv koncern som driver ett sågverk i Glommersträsk, bygger det modernaste sågverket i norra Europa i Kalix och stärker den svenska beredskapen genom produktion av biobränsle.
Därför behöver därför vi nu stärka upp verksamheten med en Redovisningschef/Controller.

Publiceringsdatum: 2026-04-14

Om tjänsten
Du ansvarar för det ekonomiska flödet för 9 bolag i koncernen. Då du ingår i ett bolag där kulturen präglas av hjälpsamhet kan det förekomma att du agerar stöttning vid andra typer av administrativa uppgifter. Affärssystem vi arbetar är Monitor, Fortnox, Capego samt andra supportsystem.
Tjänsten är placerad i Kalix.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Avstämningar
Moms - och arbetsgivardeklarationer
Månads - och Årsbokslut
Upprätta Årsredovisning och deklarationer.
Likviditetsprognos - och planering
Stöd till CFO i analys och rapportering.
HR administration (upprätta anställningsavtal samt övr personalfrågor)
Arbeta med att effektivisera och utveckla nuvarande processer.Profil
Vi söker dig med eftergymnasial/högskoleutbildning inom ekonomi eller relevant erfarenhet av redovisning. Olika IT-system är du van användare av och du har goda kunskaper i Excel. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Det är högst meriterande om du har erfarenhet av tillverkande företag, lagerredovisning och koncernredovisning.
Du som person
Som person är du prestigelös och uthållig som orkar driva saker och ting vidare, även om du stöter på hinder längs med vägen. Vidare är du är engagerad i ditt arbete, har lätt för att kommunicera och stimuleras av att hitta lösningar tillsammans med kollegor inom såväl den egna som andra avdelningar inom företaget
Du verkar i en dynamisk organisation där det ofta sker förändringar och är därför en person som gärna hugger i där det behövs, både högt och lågt.
För en person med driv, entusiasm och ett intresse för att förstå både hur verksamheten fungerar och kan förbättras finns det stora möjligheter att få ökat ansvar, och att växa tillsammans med oss till nya, större, roller!
Är du intresserad?
Observera att intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: HR@stockhult.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningschef/Controller". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Stockhult Rolfs Såg AB
(org.nr 559245-7187)
Sandgrynnevägen 1 (visa karta
)
952 27 KALIX Arbetsplats
