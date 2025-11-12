Stockhoms bäst betalda Daglots (CE-Chaufför) vikariat 4 månader
2025-11-12
Vi vet att en nöjd och uppskattad chaufför är en chaufför som gör ett gott jobb. Därför är det jätteviktigt att du hamnar på rätt plats och att du mår bra, känner dig respekterad och uppskattad. Det fixar vi!
Som chaufför på denna tjänst ställs höga krav på att du är flexibel, har ok fysik, är självgående, arbetsam. Är du dess utom angelägen om att anstränga dig för att göra ett gott jobb och har utbredd ansvarskänsla kommer du vara rätt för det här jobbet.
Vi förväntar oss att du är så pass rutinerad, så kör lugnt, tryggt så att du kan undvika trafikskador i form av onödiga krockar och har rutin på hur du säkrar gods så att det är helt när det kommer fram.
Swedish speaking skills is mandatory! If you dont speak Swedish please don 't apply.
Arbetstiden är förlagd till ca 07:00-16:00 måndag-fredag och kan ibland bli något längre beroende på godsmängd och trafiksituation.
Vi söker nu relativt omgående en glad tjej eller kille och vi kommer att lägga stor vikt vid att du ser detta som en utmaning för jobbet är långt ifrån lätt alla gånger.
Vidare ser vi gärna att du är lagom social, bra på att planera din körning, bra på lasta med lågstaplande truck, kan ta kunder och transportledare och är ärlig med oss.
Bra om du är effektiv men viktigast är att du är noggrann och försiktig, speciellt nu när den svåra årstiden närmar sig med snö och halka.
Majoriteten av slutkunderna är företag runt om i Norrort från Uppsala, Norrtälje, Bålsta, Österbybruk, Hallstavik mm. Så det är långa sträckor med oftast 1-3 lossningar där de flesta lossningar sker med truck där kunden lossar från sidan eller terminallossningar där du lossar själv. Där efter blir det 3-6 inhämtningar med återkommande kunder. Så har man kört i en månad så har man i princip varit hos de flesta kunderna och då blir det genast lättare.
På Jobbet som är för ett av Mellan Sveriges största åkeri med runt 200 fordon är du dock relativ ensam på dagen och i Stockholm så vi måste verkligen kunna vara säkra på att du är på plats som du ska och kunna lita på att du alltid dyker upp som avtalat då vi annars för mycket stora problem. Vi premierar detta med en extra ersättning.

Publiceringsdatum
2025-11-12

Kvalifikationer
CE-körkort med minst 2 års dokumenterad erfarenhet,
YKB
Digitalt förarkort
Truckkort klass A.
Tillgång till egen bil är inte ett måste men det underlättar.
Är du berättigad från stöd från arbetsförmedlingen i form av nystartsjobb eller liknande är detta alltid intressant och då är det viktigt att du nämner det i din ansökan.
Vi kommer att introducera dig och testa din vana av att framföra fordonet säkert och lasta/lossa gods på ett bra sätt under en eller ett par dagar med en kollega. Är du inte tillräckligt rutinerad kan vi eventuellt utbilda dig under en två till fyra veckors period.
Du utgår ifrån Lunda i Spånga, alla ekipagen är automat men har några år på nacken och flertalet kan vara slitna men fungerar väl för ändamålet.
Meriterande:
God vana att backa med 4-axlat släp
Vana av daglotsning med lastbil och släp.
God lokalkännedom i Stockholm på Norr Sidan.
ADR-Stycke. (Har du inte ADR ska du vara beredd på att snabbutbilda dig på 3 dagar och klara av Trafikverkets prov, vi bekostar kursen).
Vi besvarar vi gärna frågor på tfn
0762-616160 vardagar 10:00-15:00.
Jobbet är tänkt att starta 1:a december, men vänta inte med att ansöka då vi kommer dra tillbaka annonsen när vi väl hittat rätt person.Om företaget
Sverigelots tillhandahåller personal och transportlösningar inom transportområdet. Vi har sedan starten 2011 haft en stadig tillväxt med mycket nöjda kunder. Vi som arbetar på Sverigelots har alla mångårig erfarenhet i rollen som inhyrda chaufför och har ett brett kontaktnät inom transportbranschen. Vi vet hur det är att jobba som chaufför och värnar om vår största resurs, personalen.
Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: alexander@sverigelots.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-chaufför Lunda". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sverigelots AB
(org.nr 556884-9870) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexander Berglund alexander@sverigelots.se 0762616160 Jobbnummer
9600969