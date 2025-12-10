Stockholmshem söker områdestekniker till Skarpnäck
AB Stockholmshem, Förvaltning / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Stockholmshem, Förvaltning i Stockholm
Är du en serviceinriktad problemlösare med erfarenhet av fastighetsunderhåll och reparationer? Vill du vara en del av ett företag med 400 engagerade medarbetare och bidra till trivsel och trygghet för våra hyresgäster? Då kan du vara vår nästa områdestekniker! I samband med en intern omorganisation söker vi nu fler områdestekniker för att stärka vårt team och ge våra hyresgäster bästa möjliga service i deras hem.
Din nästa utmaning ?
Stockholmshem söker medarbetare som vill vara med och skapa trygga och hållbara bostadskvarter åt våra närmare 60 000 hyresgäster. Vi på Stockholmshem tror på att mångfald skapar en bättre arbetsplats och bättre team och att våra medarbetare vill växa i en kultur där alla är ansvariga för sin egen och bolagets utveckling.
Våra bostadsområden är våra viktigaste mötesplatser där vi varje dag möter våra hyresgäster och ger förstklassig service. Som områdestekniker är du delaktig i att hela tiden utveckla våra arbetssätt och få nöjda hyresgäster. Du åtgärdar fel i lägenheten och allmänna utrymmen både inom- och utomhus, som belysning, ventilation mm. Det är en roll med stort ansvar och du arbetar mot dina egna samt förvaltningsområdets gemensamma mål.
Du utgår från vårt kontor i Skarpnäck och jobbar med vårt fastighetsbestånd i Skarpnäck och Bagarmossen.
Vem är du?
Du är vår röst och vårt ansikte utåt. Därför är det viktigt att du har ett stort engagemang för våra hyresgäster och fastigheter. Du är nyfiken, gillar att förändra saker till det bättre och att tänka nytt. Du ansvarar för din prestation och driver självständigt dina arbetsuppgifter till mål. Du gillar att samarbeta med andra, är kommunikativ, social och sprider bra stämning i gruppen. För att trivas i rollen måste du vara bekväm med att möta våra hyresgäster i deras hem.Publiceringsdatum2025-12-10Bakgrund
Gymnasial utbildning med inriktning mot fastighetsservice eller motsvarande.
Minst 4 års yrkeserfarenhet.
Utbildning från folkhögskola eller yrkeshögskola är meriterande.
B-körkort för bil med manuell växellåda.
Teknisk kunskap och ett tekniskt intresse som är relevant för fastighetsservice.
God erfarenhet av fastighetssystem och Officepaketet.
Du talar och skriver flytande svenska. Engelska eller fler språk är meriterande.
Vad erbjuder vi?
Hos oss är du en del av ett kundnära företag, som vågar tänka nytt och där du får bidra med samhällsnytta varje dag. Vi månar om varandra och värderar hållbarhet inom alla delar av bolaget. Bland annat erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, Rikskort/lunchförmån, möjlighet att semesterväxla och pensionsväxla mm. Alla våra förmåner hittar du på Det har sina fördelar att jobba hos oss - Stockholmshem.
Stockholmshems målsättning är att spegla mångfald i staden och vi ser gärna sökande med många erfarenheter och bakgrund.
För att ge dig förutsättningar att lyckas som områdestekniker, får du under ditt första anställningsår en utbildning där du lär dig mer om din roll på Stockholmshem. Du har hela tiden stöd från din närmaste chef och får löpande coachning och utbildning för att växa både personligt och i din yrkesroll.
Intresserad?
Vill du bli en del av vårt team - varmt välkommen med din ansökan.
Stockholmshem strävar efter mångfald och en fördomsfri rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Maryanne Vardy på tel: 08-508 39 679. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Zoi Bergström, HR-partner på tel 08-508 39 128. Facklig representant för Kommunal är Andreas Vieru, tel. 08-508 39 246.
Om Stockholmshem
Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag med 28 000 lägenheter och närmare 60 000 hyresgäster. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat staden, och skapat hem och bostadskvarter åt stockholmarna. Stockholmshem ägs av Stockholms stad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stockholmshem
(org.nr 556035-9555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB Stockholmshem, Förvaltning Kontakt
Maryanne Vardy maryanne.vardy@stockholmshem.se 08-50839679 Jobbnummer
9636754