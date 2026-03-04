Stockholmshem söker ny chef till hyresjuridiska gruppen.
2026-03-04
Är du vår nästa chef för Hyresjuridiska gruppen?
Är du en driven och nyfiken jurist med erfarenhet av hyresjuridik? Vill du leda ett engagerat team och samtidigt bidra till trygga hem i Stockholm?
Varmt välkommen att utveckla både Stockholmshem och dig själv tillsammans med cirka 400 fantastiska kollegor!
Din nästa utmaning?
Som chef för Hyresjuridiska gruppen leder du våra jurister och utredare inom bostadshyresjuridik.
Du har personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar och är en nyckelperson i att säkerställa rättssäkerhet, trygghet och hållbarhet i våra bostadsområden.
Gruppens arbete omfattar bland annat:
Förebyggande arbete kring vräkning och betalningsmoral
Hantering av störningar, vanvård och andra otrygghetsfaktorer
Säkerställande av korrekt användning av bostäder enligt hyresavtal och lag
Företrädande av bolaget i hyresjuridiska tvister
Rådgivning och utbildning till organisationen
I rollen får du möjlighet att driva utveckling av arbetssätt och processer, skapa god samverkan med interna och externa aktörer och vara en trygg och tydlig ledare som bygger engagemang i gruppen. Leda och utveckla medarbetare med hög juridisk kompetens
I rollen ingår även:
Säkerställa effektiva och enhetliga processer
Hantera förelägganden och andra juridiska ärenden
Ge kvalificerat juridiskt stöd och rådgivning
Genom ditt ledarskap omsätter du våra värdeord
Utveckling, Omtanke och Handlingskraft i praktiken:
Utveckling: ständigt förbättra arbetssätt och driva nya lösningar
Omtanke: ta hänsyn till hyresgäster, kollegor och samhället i alla beslut
Handlingskraft: fatta beslut, driva initiativ och se till att saker blir genomförda
Vem är du?
Du är en ledare som kombinerar juridisk skärpa med tydligt och coachande ledarskap. Du är strukturerad, trygg i beslutsfattande och van att hantera komplexa ärenden där juridik och sociala perspektiv möts.
Du bygger förtroende, skapar goda samarbeten och motiveras av att utveckla både människor och verksamhet. Du har ett genuint engagemang för trygghet, rättssäkerhet och hållbart boende.
Dessutom har du:
Juristexamen (270 hp)
Flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom hyresjuridik
Dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare eller team
Erfarenhet av myndighetskontakter och förhandling
God förståelse för allmännyttans uppdrag och samhällsansvar
Meriterande är erfarenhet från allmännyttigt bostadsföretag eller annan fastighetsförvaltande organisation.
Vi erbjuder bland annat:
Ett utvecklande uppdrag med möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt
Generöst friskvårdsbidrag och Rikskort/lunchförmån
Möjlighet att semesterväxla och pensionsväxla
En företagskultur som präglas av handlingskraft, utveckling och omtanke
Generöst friskvårdsbidrag och Rikskort/lunchförmån
Möjlighet att semesterväxla och pensionsväxla
En företagskultur som präglas av handlingskraft, utveckling och omtanke
På Stockholmshem arbetar vi aktivt för mångfald och en fördomsfri rekryteringsprocess. Olika erfarenheter och perspektiv gör oss bättre - både som arbetsplats och som bostadsbolag.
Vill du vara med och skapa trygga hem i Stockholm - med juridiken som verktyg och våra värdeord som kompass? Välkommen med din ansökan.
