Stockholmshem söker handledare för ferieungdomar till Skarpnäck
2026-02-11
Är du en ansvarsfull och engagerad person som vill bidra till att ge ungdomar värdefull erfarenhet och verktyg för framtiden? Då kanske du är en av våra nya handledare som ska arbetsleda våra ferieungdomar i sommar!
Vi på Stockholmshem har som kommunalt bostadsbolag ett viktigt uppdrag att genom feriejobbstillfällen erbjuda ungdomar i åldrarna 16-19 år en positiv erfarenhet av arbetslivet.
Varje sommar tar vi emot ferieungdomar som under några veckor arbetar med olika arbetsuppgifter kopplade till vår fastighetsförvaltning, mycket av arbetet sker utomhus och i fastigheternas allmänna utrymmen. I år kommer vi att ta emot över 100 ungdomar under en period på 3 veckor.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
- Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen för din grupp av ferieungdomar
- Planering och uppföljning av arbetsuppgifter i dialog med ansvarig områdeschef
- Samverka och samarbeta med andra handledare på Stockholmshem
- Du ansvarar för att ungdomarna har en klar och tydlig bild av de arbetsuppgifter ni tillsammans kommer att utföra
- Du ansvarar för den dagliga uppföljningen utifrån arbetsuppgifternas syfte och mål
- Återkoppling på ungdomarnas arbetsinsatser och stöd i de praktiska delarna
- Att introducera ungdomarna samt utvärdera deras jobb
- Redovisning av ungdomarnas arbetade timmar
Du ingår i det förvaltningsområde där ungdomarna har sin tjänst och du rapporterar till ansvarig områdeschef.
Innan ferieungdomarna kommer har du som handledare en förberedelseperiod på ca en vecka där du får en introduktion till bolaget, handledarskap, arbetsuppgifterna och hanteringen av de administrativa uppgifterna som ingår i handledarrollen. Du arbetar även ca en vecka efter ferieungdomarnas sista dag med utvärdering och efterarbete kopplat till ungdomarnas anställning. Din totala anställningsperiod är ca 5 veckor, 3 juni till 10 juli.
Vem är du?
Som person är du kommunikativ och har en förmåga att skapa delaktighet och förtroende i din arbetsgrupp. Du är van vid att lösa utmaningar genom samarbete och har en god förmåga att leda både dig själv och andra på ett inspirerande och engagerande sätt.Bakgrund
- Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet av yrkeslivet, gärna inom kund- eller servicebranschen.
- God erfarenhet av ledarroll från exempelvis förenings- eller organisationsliv.
- B-körkort
Erfarenhet av arbete med ungdomar är meriterande.
Intresserad?
Ansökningarna behandlas löpande och vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Maryanne Vardy, Områdeschef på tel 08-50839679. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sara Alvtegen, HR-administratör på tel 08-50839306. Eftersom du kommer att arbeta tillsammans med ungdomar kommer vi begära ett utdrag ur belastningsregistret om du blir kallad till intervju.
Om Stockholmshem
Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag med 28 000 lägenheter och närmare 60 000 hyresgäster. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat staden, och skapat hem och bostadskvarter åt stockholmarna. Stockholmshem ägs av Stockholms stad. Du kan läsa mer om Stockholmshem och hur det är att jobba hos oss på: Jobba hos oss - Stockholmshem. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stockholmshem
(org.nr 556035-9555) Arbetsplats
AB Stockholmshem, Förvaltning, Förvaltningsområdena Jobbnummer
