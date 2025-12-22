Stockholms tingsrätt söker tf.rådman en eller flera
2025-12-22
Stockholms tingsrätt är Sveriges största tingsrätt med cirka 300 medarbetare. Vår organisation består av en mångfald av kompetenser, där varje medarbetare spelar en avgörande roll i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led. Vi hanterar ofta omfattande och uppmärksammade mål.
Domstolen är indelad i fem dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Avdelning 14 är allmänna avdelningar som hanterar brottmål, tvistemål och ärenden. Avdelning 5 är Patent- och marknadsdomstolen som ansvarar för rättsområdena immaterialrätt, marknafsöringsrätt och konkurrensrätt. På de dömande avdelningarna arbetar domare, patentråd, tingsnotarier, tingsfiskaler, beredningsjurister och domstolshandläggare. Domstolen har även en specialenhet för att handlägga tvistemål, ett så kallat snabbspår för tvistemål. Den administrativa avdelningen ansvarar för ekonomi, IT, HR, registrering, arkiv, bibliotek, kommunikation, säkerhet, service och lokalvård.
Din roll
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och omväxlande arbete i en miljö där du kan utvecklas och trivas. Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt och är indelad i fem dömande avdelningar, varav en innefattar Patent- och marknadsdomstolen. Varje avdelning har huvudansvaret för ett rättsligt område, vilket innebär att du får möjlighet att fördjupa dig inom särskilda rättsområden.
Denna rekrytering avser en tidsbegränsad anställning som tf rådman under år 2026.
Tingsrätten avgör många omfattande och uppmärksammade mål, inklusive stora kommersiella tvister. Du kommer därför att arbeta i en professionell och välfungerande organisation där du utgör en viktig del i arbetet att ge tillgång till rättslig prövning på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Arbetsplatsen präglas av kompetenta och engagerade medarbetare som tar ett stort ansvar för att tingsrätten ska vara en attraktiv arbetsplats. En viktig del av det dagliga samarbetet på tingsrätten är domarnas arbete med handledning av fiskaler, notarier och andra personalkategorier.
Tingsrätten arbetar aktivt med att utveckla verksamheten i samarbete mellan alla personalkategorier och avsätter tid för sådant arbete varje månad. En ledstjärna i utvecklingsarbetet är att skapa en sammanhållen tingsrätt med en hög grad av tillgänglighet och ett gott bemötande.
Kvalifikationer
Arbetet som t.f. rådman ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Som tf. rådman är du tillsammans med de ordinarie domarna på avdelningen ett föredöme för övriga medarbetare. Genom dialog och samverkan har du ett stort ansvar för att arbetet utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Du kommer till en arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare.
Du som söker bör ha erfarenhet och kvalifikationer inom de områden som beskrivs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken här: https://www.domstol.se/domarnamnden/ansokan-om-domaranstallning/
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar.
Förmåner
Vi erbjuder en trygg anställning med goda förmåner enligt kollektivavtal. Hos oss får du 3?000 kronor i friskvårdsbidrag per år samt möjlighet att använda en friskvårdstimme i veckan. I huset finns ett eget gym och våra friskvårdsombud arrangerar regelbundet aktiviteter som främjar hälsa och gemenskap.
Du har mellan 28-35 semesterdagar och tjänstepension. Du har även möjlighet till ersättning för kostnader för läkemedel och läkarbesök enligt gällande villkor. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Sveriges Domstolar, Stockholms tingsrätt
lagman
