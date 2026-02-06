Stockholms tingsrätt söker en vaktmästare
2026-02-06
Är du serviceinriktad och söker ett arbete där du kan bidra till en verksamhet av stor samhällsbetydelse? Som vaktmästare hos oss blir du en viktig del av organisationen och arbetar tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i centrala Stockholm. Om du värdesätter kvalitet, ansvar och gott samarbete kan du vara den vi söker.
Din roll
Anställningen erbjuder ett varierat och meningsfullt arbete där du spelar en central roll i att säkerställa att tingsrättens verksamhet fungerar tryggt, effektivt och utan avbrott.
I rollen som vaktmästare ansvarar du för tingsrättens interna service som omfattar bland annat posthantering, godsmottagning och möblering. Du kommer att ta emot beställningar/felanmälningar via en digital supportportal samt mejl och ansvara för att åtgärda dessa. Du förväntas även kunna utföra enklare reparationer av lokaler och inventarier samt göra felanmälningar när åtgärder kräver extern hjälp. Du hjälper även till med teknikfrågor i våra förhandlingssalar. Arbetet innebär daglig kontakt med tingsrättens medarbetare, leverantörer och fastighetsförvaltare, vilket ställer krav på gott bemötande och hög servicekänsla.
Utöver de huvudsakliga arbetsuppgifterna kan ytterligare ansvarsområden tillkomma utifrån din kompetens och erfarenhet.
Som vaktmästare blir du en del av ett sammansvetsat team. Vi värdesätter ett arbetsklimat som bygger på professionalism, respekt och samarbete, där vi tar tillvara varandras styrkor genom god kommunikation, problemlösning och ett serviceinriktat förhållningssätt.
Arbetet förutsätter att du har en bra fysik och rörelseförmåga då det stundtals är fysiskt krävande, med inslag av tunga lyft. Det kan även förekomma arbete från höga höjder. Du arbetar i Rådhuset som är en äldre byggnad med unik utformning.
Vi söker sig som har:
• Tidigare erfarenhet av arbetsuppgifter inom vaktmästeri/servicearbete av liknande karaktär.
• Goda kunskaper i svenska
• God datorvara
Det är meriterande om du har:
• God förståelse för teknisk utrustningDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad och ha en flexibel inställning. Du är snabb i både tanke och handling, ser vad som behöver göras och tar initiativ därefter.
Du trivs med att arbeta självständigt, men du uppskattar också nära samarbete i en mindre grupp där ansvar och uppgifter delas. Din positiva inställning och vilja att leverera god service kännetecknar ditt arbete och ditt bemötande.
Under perioder med hög arbetsbelastning har du lätt för att strukturera, prioritera och behålla effektiviteten i ditt arbete. Du är noggrann, ansvarsfull och har en god förmåga att hantera kontakter både internt och externt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Förmåner
Vi erbjuder en trygg anställning med goda förmåner enligt kollektivavtal. Hos oss får du 3?000 kronor i friskvårdsbidrag per år samt möjlighet att använda en friskvårdstimme i veckan, när arbetet tillåter. I huset finns ett eget gym och våra friskvårdsombud arrangerar regelbundet aktiviteter som främjar hälsa och gemenskap.
Du har mellan 28-35 semesterdagar, tjänstepension och flexibel arbetstid. Du har även möjlighet till ersättning för kostnader för läkemedel och läkarbesök enligt gällande villkor.
Om Stockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt är Sveriges största tingsrätt med cirka 300 medarbetare. Vår organisation består av en mångfald av kompetenser, där varje medarbetare spelar en avgörande roll i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led. Vi hanterar ofta omfattande och uppmärksammade mål.
Domstolen är indelad i fem dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Avdelning 1-4 är allmänna avdelningar som hanterar brottmål, tvistemål och ärenden. Avdelning 5 är Patent- och marknadsdomstolen som ansvarar för rättsområdena immaterialrätt, marknafsöringsrätt och konkurrensrätt. På de dömande avdelningarna arbetar domare, patentråd, tingsnotarier, tingsfiskaler, beredningsjurister och domstolshandläggare. Domstolen har även en specialenhet för att handlägga tvistemål, ett så kallat snabbspår för tvistemål. Den administrativa avdelningen ansvarar för ekonomi, IT, HR, registrering, arkiv, bibliotek, kommunikation, säkerhet, service och lokalvård.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla följande:
• Besvara ansökningsfrågorna noggrant och utförligt. Dina svar kommer att ligga till grund för den första bedömningen i rekryteringsprocessen.
• CV där du tydligt redogör för din tidigare erfarenhet. Beskriv tidigare och arbetsuppgifter. Ange arbetsgivare, månad och år för varje tidigare tjänst.
• Personligt brev där du beskriver varför du är lämpad för tjänsten, med utgångspunkt i din bakgrund och tidigare erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/0132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Stockholms tingsrätt Kontakt
Tf. administrativ direktör
Sofie Lundin sofie.lundin@dom.se Jobbnummer
9727582