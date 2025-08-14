Stockholms tingsrätt söker Domstolshandläggare (tidsbegränsad anställning)
Sveriges Domstolar, Stockholms tingsrätt / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Stockholms tingsrätt i Stockholm
, Jönköping
eller i hela Sverige
Stockholms tingsrätt är Sveriges största tingsrätt med cirka 300 medarbetare. Vår organisation består av en mångfald av kompetenser, där varje medarbetare spelar en avgörande roll i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led. Vi hanterar ofta omfattande och uppmärksammade mål.
Domstolen är indelad i fem dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Avdelning 1-4 är allmänna avdelningar som hanterar brottmål, tvistemål och ärenden. Avdelning 5 är Patent- och marknadsdomstolen som ansvarar för rättsområdena immaterialrätt, marknafsöringsrätt och konkurrensrätt. På de dömande avdelningarna arbetar domare, patentråd, tingsnotarier, tingsfiskaler, beredningsjurister och domstolshandläggare. Domstolen har även en specialenhet för att handlägga tvistemål, ett så kallat snabbspår för tvistemål. Den administrativa avdelningen ansvarar för ekonomi, IT, HR, registrering, arkiv, bibliotek, kommunikation, säkerhet, service och lokalvård.
Vill du ha ett utmanande arbete där du spelar en viktig roll för domstolens uppdrag? Som Domstolshandläggare på Stockholms tingsrätt får du arbeta med varierande arbetsuppgifter i samhällsviktig verksamhet!
Din roll
Tillsammans med ett engagerat team av handläggare bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Förutom medarbetarna i ditt team samarbetar du med domare, tingsnotarier och beredningsjurister som hanterar avdelningens brottmål, tvistemål och ärenden. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Anställningen avser en tidsbegränsad anställning på 6-12 månader med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Som domstolshandläggare kommer du att hantera flera olika mål och ärenden. Majoriteten av handläggningen sker i digitala system samt via telefon och e-post. Dina arbetsuppgifter är administrativa och innefattar att:
• ta emot och registrera nya mål och handlingar
• planera och kalla till förhandling
• ha daglig kontakt med parter, ombud, myndigheter och allmänhet via telefon och e-post
• hantera skriftväxling i tvistemål
• möjlighet att föra anteckningar och protokoll vid rättegångar
• expediera domar och beslutKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• slutförd och godkänd gymnasieutbildning
• erfarenhet av administrativt arbete
• erfarenhet av serviceinriktat arbete
• god datorvana och erfarenhet av att arbeta i digitala system
• goda språkkunskaper i svenska både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av administrativt arbete i domstol eller annan statlig myndighet
• erfarenhet av verksamhet i tempofylld miljö
• goda kunskaper i engelska i talDina personliga egenskaper
I rollen som domstolshandläggare är du serviceinriktad och ansvarstagande med förmåga att leverera uppgifter av hög kvalité och noggrannhet. Du är flexibel och kan planera, prioritera, hantera flera uppgifter samtidigt, samt ställa om vid förändrade omständigheter. Din digitala kompetens är god och du arbetar effektivt med olika system och digitala verktyg. Du har lätt för att samarbeta och bidrar aktivt med din kompetens till gruppens gemensamma arbete. För att bli aktuell för anställning behöver du motsvara högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Våra förmåner
Vi erbjuder en trygg anställning med goda förmåner enligt kollektivavtal. Hos oss får du 3?000 kronor i friskvårdsbidrag per år samt möjlighet att använda en friskvårdstimme i veckan. I huset finns ett eget gym och våra friskvårdsombud arrangerar regelbundet aktiviteter som främjar hälsa och gemenskap. Du har mellan 28-35 semesterdagar, tjänstepension och flexibel arbetstid. Du har även möjlighet till ersättning för kostnader för läkemedel och läkarbesök enligt gällande villkor.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla följande:
• Besvara ansökningsfrågorna noggrant och utförligt. Dina svar kommer att ligga till grund för den första bedömningen i rekryteringsprocessen.
• CV där du tydligt redogör för din tidigare erfarenhet och vilka arbetsuppgifter du utfört. Ange månad och år för varje tidigare tjänst.
• Gymnasiebetyg - bifoga en kopia av ditt gymnasiebetyg eller underlag på godkänd eftergymnasial utbildning. Detta är ett obligatoriskt krav för att din ansökan ska behandlas.
• Personligt brev (valfritt) där du beskriver varför du är lämpad för tjänsten, med utgångspunkt i din bakgrund och tidigare erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/0487". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Stockholms tingsrätt Kontakt
Hr-specialist
Emma Wiberg emma.wiberg@dom.se 08-561 650 66 Jobbnummer
9458049