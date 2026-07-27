Stockholms tingsrätt söker domstolshandläggare
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2026-07-27
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Stockholms tingsrätt är Sveriges största tingsrätt med cirka 300 medarbetare. Vår organisation består av en mångfald av kompetenser, där varje medarbetare spelar en avgörande roll i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led. Vi hanterar ofta omfattande och uppmärksammade mål.
Domstolen är indelad i fem dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Avdelning 1–4 är allmänna avdelningar som hanterar brottmål, tvistemål och ärenden. Avdelning 5 är Patent- och marknadsdomstolen som ansvarar för rättsområdena immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. På de dömande avdelningarna arbetar domare, patentråd, tingsnotarier, tingsfiskaler, beredningsjurister och domstolshandläggare. Domstolen har även en specialenhet för att handlägga tvistemål, ett så kallat snabbspår för tvistemål. Den administrativa avdelningen ansvarar för ekonomi, IT, HR, registrering, arkiv, bibliotek, kommunikation, säkerhet, service och lokalvård.
2 plats(er).
Vill du ha ett utmanande arbete där du spelar en avgörande roll för domstolens viktiga uppdrag? Vi söker nu domstolshandläggare till våra allmänna avdelningar.
Din roll
Tillsammans med ett engagerat team av handläggare bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Förutom medarbetarna i ditt team samarbetar du med domare, tingsnotarier och beredningsjurister som hanterar avdelningens brottmål, tvistemål och ärenden. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet – perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö. Anställningen avser en tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som domstolshandläggare kommer du att hantera flera olika mål och ärenden parallellt i en utmanande och tempofylld miljö. Majoriteten av handläggningen sker i digitala system samt via telefon och e-post. Dina arbetsuppgifter är administrativa och innefattar att:
bereda nya mål
registrera inkomna handlingar
planera och kalla till förhandling
förordna offentliga försvarare/målsägandebiträde
ha daglig kontakt med parter, ombud, myndigheter och allmänhet via telefon och e-post
expediera domar och beslut
möjlighet att protokollföra vid rättegångarKvalifikationer
slutförd och godkänd gymnasieutbildning
minst ett års erfarenhet av administrativt arbete
erfarenhet av serviceinriktat arbete
mycket goda kunskaper i Officepaketet, främst Outlook och Word
god datorvana
goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
erfarenhet av administrativt arbete i domstol eller annan statlig myndighet
erfarenhet av verksamhet i tempofylld miljö
paralegalutbildning
goda kunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
I rollen som domstolshandläggare är du serviceinriktad och ansvarstagande med förmåga att leverera uppgifter av hög kvalité och noggrannhet. Du är flexibel och kan planera, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du ska lätt kunna ställa om vid förändrade omständigheter. Din digitala kompetens är god och du arbetar effektivt med olika system och digitala verktyg. Du har lätt för att samarbeta och bidrar aktivt med din kompetens till gruppens gemensamma arbete.
För att bli aktuell för anställning behöver du motsvara högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Förmåner
Vi erbjuder en trygg anställning med goda förmåner enligt kollektivavtal. Hos oss får du 3000 kronor i friskvårdsbidrag per år samt möjlighet att använda en friskvårdstimme i veckan. I huset finns ett eget gym och våra friskvårdsombud arrangerar regelbundet aktiviteter som främjar hälsa och gemenskap.
Du har mellan 28–35 semesterdagar, tjänstepension och flexibel arbetstid. Du har även möjlighet till ersättning för kostnader för läkemedel och läkarbesök enligt gällande villkor.
Arbetet är ansvarsfullt och omväxlande, med goda möjligheter till kompetensutveckling genom utbildningar från Domstolsverket.
Hos oss tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med lön och se aktuella löneintervall för olika befattningar, kan du läsa mer på vår externa webbplats: Jobba hos oss – förmåner och villkor – lön. (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla följande dokument:
Besvara ansökningsfrågorna noggrant och utförligt. Dina svar kommer att ligga till grund för den första bedömningen i rekryteringsprocessen.
CV där du tydligt redogör för din tidigare erfarenhet. Ange månad och år för varje tidigare tjänst.
Personligt brev där du beskriver varför du är lämpad för tjänsten, med utgångspunkt i din bakgrund och tidigare erfarenheter.
Gymnasiebetyg – bifoga en kopia av ditt gymnasiebetyg. Detta är ett obligatoriskt krav för att din ansökan ska behandlas.
Välkommen att skicka in din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/0446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 8307 (visa karta
)
104 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Stockholms tingsrätt Kontakt
Hr-specialist
Veronica Odell veronica.odell@dom.se 08-561 650 27 Jobbnummer
10012120