Stockholms Sjukhem söker Verksamhetschef till verksamhetsområde Rehabiliter
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stockholms sjukhem i Stockholm
, Täby
, Upplands Väsby
, Nacka
eller i hela Sverige
Stockholms Sjukhem söker erfaren ledare till rollen som Verksamhetschef för vår Rehabiliteringsverksamhet.
Har du en passion för rehabilitering och ett intresse för att leda en framåtsträvande verksamhet? Som verksamhetschef på Stockholms Sjukhem får du en unik möjlighet att tillsammans med ett engagerat team leda och utveckla vår rehabiliteringsverksamhet för att möta framtidens behov.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges ledande idéburna vårdgivare. I snart 160 år har vi bedrivit vård och omsorg utan vinstsyfte och har ett brett vårdutbud inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering (både slutenvård och primärvård) samt äldreomsorg. Vi är även en universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att vi kontinuerligt forskar, utvecklar och utbildar inom vården. Stockholms Sjukhem är delägare i Marie Cederschiöld högskola. Vår sjukvårdsverksamhet finns på Kungsholmen och i Bromma och våra äldreboenden på sex olika ställen i länet. Idag är vi cirka 1 600 anställda. Välkommen till en arbetsplats som kännetecknas av engagemang, kunskap och omtanke.
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Rehabilitering omfattar två slutenvårdsavdelningar med totalt 48 vårdplatser samt två stora primärvårdsrehabiliteringsmottagningar. Inom slutenvården är vårt uppdrag specialiserad rehabilitering samt specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Vi är även en del av Regionens ryggmärgsskadevårdkedja där vi har ett nationellt uppdrag för högspecialiserad vård av ryggmärgsskadade. Våra primärvårdsenheter bedriver mottagningsverksamhet, hemrehabilitering och neuroteam, områden där både behov och efterfrågan växer stadigt.
Hela verksamhetsområdet genomsyras av samverkan, kontinuerlig utveckling och har ett starkt engagemang i forskning, utbildning och innovation (FoUUI).
Inom verksamhetsområde rehabilitering arbetar idag ca 200 medarbetare inom flertalet professioner. För att skapa sammanhållna vårdkedjor med effektiva och kvalitetssäkrade vårdövergångar har vi regelbundna dialoger och samarbeten med externa partners, både inom slutenvård och primärvård.
Din roll som verksamhetschef
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för hela resultatenheten, vilket innebär att du leder arbetet mot uppsatta mål inom områden som patientsäkerhet, personal/arbetsmiljö, ekonomi och miljö. I din ledningsgrupp ingår sex erfarna enhetschefer, två stf enhetschefer, utvecklingsledare, FOUUI representant samt HR och ekonom.
Du ingår i sjukvårdens ledningsgrupp och rapporterar till sjukvårdschefen. Ditt uppdrag innebär ett nära samarbete med övriga chefer på Stockholms Sjukhem och du förväntas aktivt bidra till utvecklingen av hela sjukvårdsverksamheten.
Eftersökta kvalifikationer
- Det är ett krav att du har chefserfarenhet, helst i rollen att leda andra chefer, och känner dig trygg i en ledarroll.
- Du har erfarenhet av att arbeta med patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet.
- Du har erfarenhet av eget budget-och resultatansvar.
- Du har en akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård och har god klinisk insikt och förståelse om de olika uppdragens arbete och utmaningar samt deras vårdavtal.
- Du har erfarenhet av förändringsledning, digitalisering och innovation.Publiceringsdatum2025-08-07Dina personliga egenskaper
- Du är en trygg och närvarande ledare med förmåga att bygga tillit och skapa engagemang.
- Du kommunicerar tydligt och kan målgruppsanpassa din kommunikation.
- Du har ett tydligt mål-och resultatfokus och motiverar dina medarbetare att växa, ta ansvar och bidra till verksamhetens utveckling och resultat. Du har lätt för att anpassa dig vid förändrade mål.
- Du har förmåga att skapa goda relationer och samarbeten och ser samverkan som en avgörande del i att driva verksamheten framåt.
- Du har ett strategiskt tänk och brett perspektiv på frågor samt förstår att se sakers långsiktiga betydelse. Tillsammans med dina medarbetare planerar du för tillväxt och expansion inom verksamhetsområdet.
- Du förstår din roll men ser till hela Stockholms Sjukhems bästa i agerande och beslut.
- Du är prestigelös.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar provanställning 6 månader. Tillträde och lön efter överenskommelse. Har du frågor om tjänsten så besvaras de av Sjukvårdschef Suzana Björnstedt Buhovac, 0700011273, suzana.bjornstedtbuhovac@stockholmssjukhem.se
. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
, https://www.stockholmssjukhem.se/ Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
9449492