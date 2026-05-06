Stockholms mansmottagning söker sjuksköterska/barnmorska
2026-05-06
Stockholms mansmottagning är en sex- och samlevnadsmottagning som vänder sig till alla män och transpersoner. Stockholms mansmottagning (SMM) ligger i Kista Galleria. Vi erbjuder undersökning, provtagning och behandling av sexuellt överförda infektioner (STI), samt stöd, råd och psykologisk behandling för sexuella och relationella problem. Vi ger även utbildnings- och informationsinsatser till andra vårdgivare. Vi använder chatt och videomöten i appen Alltid Öppet som ett komplement till fysiska besök på mottagningen.
Personalgruppen består av sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och läkare med bred kompetens inom det sexualmedicinska och sexologiska fältet.
Vi erbjuder
SMM som ingår i Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i livets alla skeden. Vi bedriver psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, somatisk specialistvård, när akuter, habilitering, hjälpmedel och centrum för forskning. Tillsammans är vi drygt 11 500 medarbetare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden. slso.regionstockholm.se
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Vi tillämpar flextid och har generösa friskvårdsförmåner.Om tjänsten
Vi söker en barnmorska eller sjuksköterska med intresse för att arbeta med sexuell hälsa nu när en i vårt team går vidare till nytt uppdrag. I det kliniska mottagningsarbetet ingår bland annat provtagning för STI, konsultationer och rådgivning på telefon, videomöten och chatt.
Om dig
Kvalifikationskrav:
Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt eller legitimerad sjuksköterska.
Vidareutbildning inom sexologi och/eller sexual medicin är meriterande. Du förväntas vara trygg med att prata om sex och sexualitet och du behöver vara förberedd på att synen på sexualitet och vad som anses vara normalt/sunt varierar mellan individer.
Då patientmöten på mottagningarna sker både fysisk och digitalt via videomöten och chatt är det bra om du har vana av den sortens arbete.
Om du har smittspårningsutbildning och -vana är det också meriterande.
Vi vill att arbetet ska tillföra energi till ditt övriga liv och inte tvärtom. För att uppnå detta vill vi att du är ambitiös och engagerad i ditt jobb samtidigt som du har en hälsosam distans mellan dig själv och din yrkesroll. Idéer till att utveckla dig själv och verksamheten är spännande drag som vi uppskattar. I och med att vi är en liten verksamhet, krävs det att du är trygg i din yrkesroll. Den som jobbar på vår mottagning behöver vara flexibel, lösningsorienterad och van vid att ta eget ansvar i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på 100% med start i mitten av augusti eller efter överenskommelse.Övrig information
Vi går löpande går igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Vi önskar att du skickar in ditt CV. Frågorna som besvaras vid ansökan ersätter personligt brev och är obligatoriska att besvara i den här rekryteringen.
Upplysningar om tjänsten lämnas av rekryterande chef: Hedvig Eisen, tel: 08-12336025.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
164 91 KISTA Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård Kontakt
Enhetschef
Hedvig Eisen hedvig.eisen@regionstockholm.se 08-12336025
