Stockholms Hamnar söker projektledare infrastruktur med inriktning el
Stockholms Hamn AB / Elektronikjobb / Stockholm
2025-09-15
Vill du jobba med spännande infrastruktur och unika fastigheter i hamnnära miljö? Som projektledare på Stockholms Hamnars projektenhet arbetar du med investerings- och underhållsarbeten som har strategisk betydelse för Stockholmsregionens utveckling.
Stockholms Hamnar utvecklar och förvaltar 14 km kaj och 127 000 kvm lokalyta i våra hamnanläggningar i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. Projektenheten ansvarar för att genomföra investerings- och underhållsprojekt i Stockholms Hamnars alla anläggningar, vilket omfattar allt från slussar till järnvägsspår.
Nu söker vi en drivande och engagerad projektledare med erfarenhet inom el, med ett gediget teknikintresse och som är van att leda, styra och utveckla med goda resultat.
Din roll
Som projektledare på projektenheten är din främsta uppgift att beställa och genomföra projekt från ax till limpa. Projekten är omväxlande och med inriktning mot landelanslutningar till fartyg, fastighetsel, ledningsarbeten, fordonsladdning och kraftinfrastruktur. Du arbetar även med att stödja den tekniska förvaltningen med t.ex. tekniska utredningar och samverkar med stadens övriga förvaltningar och bolag.
I första hand arbetar du i Stockholm men du kommer också att driva projekt i Kapellskär och Nynäshamn. Du ingår i ett team av projektledare som arbetar nära den tekniska förvaltningen och du rapporterar till enhetschefen. Vi sitter i moderna lokaler med sjöutsikt i Frihamnen i Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Du deltar i och leder projekt från planering till genomförande.
Du ser till att projektet följer uppställda mål vad gäller ekonomi, tid, teknik, kvalitet och miljö.
Du ser till att projekten får de myndighetstillstånd som krävs och att krav i befintliga tillstånd efterföljs.
Du stöder den tekniska förvaltningen med utredningar och rapporter.
Du upphandlar, avropar och kravställer projektresurser via inköpsenheten.
Du samverkar med externa och interna aktörer, myndigheter och organisationer.
Du arbetar med ständiga förbättringar, kostnadseffektiviseringar samt med utvärdering av arbetsmetoder, processer och rutiner inom projektprocessen.
Det här tar du med dig in i rollen
Eftergymnasial teknisk utbildning med inriktning el.
Flera års erfarenhet av projektledning inom elprojekt inom process/industri eller infrastruktur, både högspänning och lågspänning.
Kunskap om och erfarenhet av entreprenadjuridik och LOU/LUF samt vana att arbeta inom AF AMA-systemet.
Erfarenhet av att samarbeta med myndigheter, entreprenörer, kommuner, och konsulter.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Högskoleutbildning med inriktning el.
Erfarenhet av att vara beställare och kravställare av elprojekt inom process/industri eller infrastruktur, både högspänning och lågspänning.
Erfarenhet av projekt- och/eller byggledning av elprojekt som avser energilager och solcellsanläggningar.
Erfarenhet av projekt- och/eller byggledning av bygg- och anläggningsprojekt samt mekanik och hydraulik.
Utbildning ESA-E5 Industri och Installation.
Arbetat i underhållssystem för drift och underhåll av elanläggningar samt SCADA-system.
Erfarenhet av dokumentationshantering i Sharepoint.
CAD-erfarenhet.
Är det här du?
Vi söker en drivande projektledare som är van att arbeta självständigt, som väger samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden och som visar gott omdöme i agerande och beslut. Du är noggrann, strukturerad och håller ordning och reda i dina projekt. Arbetet innebär kontakter med många olika parter och därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta. Integritet, prestigelöshet, konstruktivitet och engagemang är egenskaper som uppskattas mycket. Du drivs av att leverera något som håller vad det lovar idag och i framtiden.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din motivation för tjänsten.
Vi erbjuder
Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär och vi är stolta över vår goda laganda. Vi erbjuder dig ett unikt och omväxlande arbete i en händelserik miljö med trevliga kollegor och intressanta arbetsuppgifter. Håller du dessutom med om att samarbete och en positiv attityd i vardagen skapar arbetsglädje för alla, kommer du att trivas hos oss på Stockholms Hamnar.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Vi ser fram emot din ansökan
Om du tycker att tjänsten som projektledare infrastruktur med inriktning el passar väl in på dina kvalifikationer och hur du vill arbeta, skicka din ansökan snarast, senast 6 oktober 2025.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Morgan Sehlberg, rekryteringskonsult, tel. 08-508 117 22, alternativt teknisk chef Sebastian Zaar, sebastian.zaar@stockholmshamnar.se
Denna tjänst innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Provanställning tillämpas.
Stockholms Hamnar arbetar för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Därför kan slumpmässiga alkohol- och drogtester förekomma under anställningen.
Stockholms Hamnar arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Om Stockholms Hamnar
Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Bolaget förvaltar även 127 000 kvm lokalyta. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Norrtälje och Nynäshamn. Medelantalet anställda är 140. Läs mer på www.stockholmshamnar.se.
