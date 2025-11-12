Stockholms Fiskauktion. Auktionsarbetare.
2025-11-12
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en person som i sin roll kommer packa fisk för in- och utleveranser men även vara del av den interna packeteringen. Du kommer att arbeta med Platschefen samt övrig extra personal.
Tjänsten kommer att bestå av plockning av framför allt inleveranser av fisk direkt från fiskaren och utleveranser av fisk direkt till kunden. Det är inte så viktigt att du som söker tjänsten tidigare har arbetat inom området in- och utleveranser, det viktigaste är att du passar in i företaget.
Ett operativt arbete förekommer bla, tunga lyft, sedan så är truckkort en merit. Tjänsten innehåller inget personalansvar och vi ser att du som söker har tidigare erfarenhet av att jobba tidiga morgonar och är lätt att sammarbeta med. Tider från kl 06,00Profil
Du är en person som gillar ordning och reda,
Du trivs och din personlighet passar in i ett mindre bolag.
Du är en prestigelös, lösningsorienterad, ordningsam och en ansvarsfull person som passar in på Stockholms Fiskauktion.
För den här tjänsten kommer vi fokusera på rätt personlighet och pålitlighet.
Språkkunskap: Svenska är ett krav i tal och skrift, stor merit med engelska då Stockholms Fiskauktion har kunder i flera länder.
Övrig information
B-körkort är ett krav. (Manuell växellåda)
Truckkort är ett +.
Vi har en egen Servicebil och truck.
Behovet gäller omgående och inleds med en provanställning på 6 månader.
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: erik@stockholmsfiskauktion.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholms Fiskauktion". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Fiskauktion AB
Fiskhallsvägen 4 (visa karta
120 44 ÅRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Erik Utas erik@stockholmsfiskauktion.se 070-8148850 Jobbnummer
9601019