Stockholm Sport Academy söker idrottspedagoger med start i augusti
Stockholm Sport Academy AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-07-03
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Tycker du om att arbeta med barn och vill inspirera till rörelse, glädje och utveckling? Nu söker Stockholm Sport Academy nya idrottspedagoger till vårt engagerade team inför höstterminen.
Som idrottspedagog leder du roliga och utvecklande träningspass för yngre barn, främst inom parkour och akrobatik. Du behöver inte vara specialist inom någon av sporterna – vi ger dig den utbildning och det stöd du behöver för att känna dig trygg i rollen.
Vi erbjuder tjänster mellan 2 och 20 timmar per vecka, beroende på din tillgänglighet och vilka grupper du tar ansvar för.
Vi erbjuder
Utbildning inom våra idrottskoncept, ledarskap, metodik och HLR
Personlig utveckling med möjlighet att växa och avancera inom organisationen
Ett engagerat och stöttande team
Arbetstider som passar studier eller annat arbete
Möjlighet att arbeta på flera anläggningar runt om i Stockholm
Om dig
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och vill vara med och skapa en positiv och inspirerande träningsmiljö där rörelseglädje står i fokus.
Du är engagerad, ansvarstagande och har lätt för att skapa god kontakt med både barn och vårdnadshavare. Tidigare erfarenhet som ledare eller tränare är meriterande, men inget krav. Har du erfarenhet från idrott, pedagogiskt arbete eller annat arbete med barn är det ett stort plus.
Det viktigaste för oss är att du har en positiv inställning, tycker om att leda grupper och vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Stockholm Sport Academy är Stockholms största sportskola.
Vi erbjuder träning inom tennis, parkour, friidrott, akrobatik, cheerleading och fotboll för barn, ungdomar och vuxna.
Utöver terminsträning arrangerar vi även läger och sportaktiviteter under lov och ledigheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Sport Academy AB
(org.nr 559136-6058), https://stockholmsportacademy.se/ Jobbnummer
9990770