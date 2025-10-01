Stjärnor Till Bubs Konceptbutik I Stockholm
2025-10-01
Slash.ten är inte bara ett företag som driver konceptbutiker, pop-ups, co-work och events åt några av världens mest spännande varumärken - vi är framför allt ett community av passionerade människor som skapar minnesvärda upplevelser. Vår filosofi? Alltid leverera 10 poäng - både till kunder och varumärken. Nu öppnar vi dörrarna till BUBS första konceptbutik i Stockholm, och vi söker en glädjespridare som vill vara med och göra premiären oförglömlig! Det här är mer än bara en butik - det är ett färgsprakande godisuniversum fyllt av känslor, upplevelser och magi. Varje kund som kliver in ska mötas av något oväntat, kul och personligt. Det är där du kommer in.
Vem är du?
Du är en varm, positiv och engagerad person som naturligt sprider bra energi omkring dig - en riktig stjärna som brinner för service, upplevelse och mötet med människor. Du har jobbat inom retail tidigare och trivs i butiksmiljön, särskilt när det finns utrymme att ta initiativ, tänka kreativt och göra skillnad.
Du är:
Van vid att ta ansvar och driva både dig själv och teamet framåt mot gemensamma mål
En riktig lagspelare som gillar att samarbeta och skapa god stämning i gruppen
Lösningsorienterad, nyfiken och handlingskraftig - du ser vad som behöver göras och agerar direkt
En person med hög EQ - du har lätt för att läsa av situationer, anpassa dig och möta människor på riktigt
Intresserad av sociala medier och har en bra känsla för hur man skapar engagerande innehåll som lyfter varumärket
Flytande i svenska och engelska
Hos oss får du vara dig själv - i ett team där värme, personlighet och ansvar går hand i hand. Du tycker precis som vi att det ska vara kul att gå till jobbet, och du vill vara med och skapa något unikt från start. Du vill bidra till vår kultur genom att leva våra värderingar modig, pålitlig och inspirerande som hjälper oss att utmana och leverera mot våra affärsmål.
Om tjänsten
Arbetsplats: BUBS konceptbutik, Stockholm
Start: Mitten av november
Vi letar efter dig som...
Har tidigare erfarenhet av försäljning och kundservice
Älskar färg, form och upplevelse
Har intresse och gärna viss erfarenhet av att skapa innehåll för sociala medier
Är målmedveten och tycker det är kul att jobba mot resultat
Är nyfiken, initiativrik och lösningsorienterad
Trivs i ett högt tempo och gillar när ingen dag är den andra lik
Har lätt för att möta människor i alla åldrar - och alltid bjuda på det lilla extra
Är en lagspelare ut i fingerspetsarna
Om varumärket - BUBS
BUBS är inte bara godis - det är en känsla. Sedan starten i Jönköping har BUBS bjudit på hållbart, färgglatt och lekfullt godis med stark igenkänning. Deras ikoniska godisar - från Hallonlakritsskallar till sura bläckfiskar - är älskade av alla
Varumärket BUBS ingår i Orkla Snacks Sverige som med sin första konceptbutik för BUBS vill skapa en plats där man får vara busig och nyfiken - oavsett ålder. Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Ge varje kund ett varmt, engagerat och personligt bemötande
Hjälpa kunder att hitta sina godisfavoriter och upptäcka nya smaker
Se till att butiken är inbjudande, inspirerande och alltid redo för nästa wow-moment
Arbeta med kampanjer, event och produktpresentation
Bidra till butikens försäljningsmål och utveckling
Skapa content till sociala medier och bidra med idéer för synlighet online
Hantera kassa, påfyllning och enklare lagerarbete
Om Slash.ten
Slash.ten är en kundupplevelsebyrå med stor erfarenhet inom retail, event och service. Vi bygger konceptbutiker, team och upplevelser åt några av världens starkaste varumärken - och vi gör det med hjärta, energi och fingertoppskänsla. Vår ambition är att alltid vara bäst i mötet med människan. Läs mer på: www.slashten.net
Låter det som du?
Skicka in din ansökan redan idag - och var med och skapa godismagi med oss och BUBS! Start i mitten av november - vi längtar efter att träffa dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Slashten AB
(org.nr 556946-9827), https://www.slashten.net/ Arbetsplats
Slash.ten Kontakt
Annie Hagman annie.hagman@slashten.se Jobbnummer
9534884