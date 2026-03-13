Stjärngrillen I Skara AB Söker Gatuköksbiträde
2026-03-13
Vi söker nu ett gatuköksbiträde som bidrar till vår klassiska "Kôrvmoj". Tycker du om att jobba med mat, ha mycket kundkontakt och ha ett högt tempo, då är du den perfekta för oss!
• *Dina arbetsuppgifter som gatuköksbiträde är framförallt**
Tillreda maträtter som hamburgare, korv och andra "klassiska" maträtter som finns i ett gatukök.
Renhållning, städning och tillämpa våra hygienregler.
Förbereda och fylla på varor.
Framförallt kommer du stå i luckan, ta beställning, tillreda beställningen och ta betalt.
• *Ett måste för detta arbete är att du är**
Stresstålig.
Serviceinriktad.
Och att du tycker om att arbeta med mat.
Tidigare arbete inom gatuköksbranschen eller med livsmedel är meriterande.
• *Villkor**
I anställningen är det varierande arbetstider, du kommer framförallt arbeta vardagskvällar, helger men dagtid vardagar förekommer också. Vi tillämpar provanställning.
Urval och intervjuer kan komma ske löpande under ansökningstiden.
Tillträde för upplärning är snarast.
Varmt välkommen med din ansökan.
• *Övrigt**
Stjärngrillen är ett mindre företag som funnits länge, vi flyttade till våra nuvarande lokaler 1983.
Vi tillhör en rikstäckande kedja som heter Snabbt&Gott.
Inför rekryteringsarbetet har vi noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett deltidsjobb.
Skaraborgsg. 39
532 30 SKARA
