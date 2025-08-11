StjärnaFyrkant Karlskrona söker driven B2B-säljare
2025-08-11
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
, Karlskrona
, Karlshamn
, Malmö
Hos oss på StjärnaFyrkant - en av Sveriges ledande aktörer inom kommunikationslösningar för företag - får du chansen att göra verklig skillnad, både för våra kunder och för din egen karriär.
Vi gör det enkelt för företag att fokusera på sin kärnverksamhet genom att ta ansvar för tekniken. Vill du vara med på den resan? Då har vi en plats för dig i vårt framgångsrika team i Karlskrona.
Vad innebär rollen?
Som säljare hos oss arbetar du med att skapa värde för företag genom smarta lösningar inom telefoni, IT och fordon. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär - och jobbar nära både kollegor och vårt interna bokningsteam.
Du kommer bland annat att:
Bygga långsiktiga relationer med nya och befintliga B2B-kunder
Identifiera behov och erbjuda kostnadseffektiva lösningar
Genomföra kundmöten, både digitalt och fysiskt
Arbeta målinriktat och proaktivt för att uppnå och överträffa dina säljmål
Vem är du? Har dokumenterat starka resultat inom B2B-försäljning, eller
Har erfarenhet av B2C och är redo att ta klivet till B2B
Är strukturerad och van vid att ta ansvar för dina resultat
Vill arbeta i ett långsiktigt sammanhang där du kan utvecklas över tid
Vad vi erbjuder dig
Vi tror på att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna för att lyckas. Hos oss får du:
Generös provision utan tak och attraktiva förmåner
En modern och central arbetsplats i Karlskrona
Möjlighet att arbeta med ledande operatörer och produkter med starka erbjudanden
Kontinuerlig utbildning inom försäljning, ledarskap och personlig utveckling
Varför välja StjärnaFyrkant?
Vi erbjuder en dynamisk och stöttande arbetsmiljö där vi kombinerar högt tempo med teamwork, kreativitet och personlig utveckling. Vi är ett engagerat team som jobbar hårt - men också ser till att fira våra framgångar tillsammans.
Låter det som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
Välkommen till StjärnaFyrkant Karlskrona - där sälj är på riktigt.
