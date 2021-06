Stim/Svensk Musik söker en musikbibliotekarie - Fören Sv Tonsättares Intern Musikbyrå (Stim) - Bibliotekariejobb i Stockholm

Fören Sv Tonsättares Intern Musikbyrå (Stim) / Bibliotekariejobb / Stockholm2021-06-30TjänstenSvensk Musik är dotterbolag till Stim med uppdrag att främja och sprida den samtida svenska konstmusiken samt värna musikalisk mångfald och upphovsrätt. Vår manuskriptsamling består av drygt 22 000 deponerade verk, drygt 115 000 populärmusikverk och cirka 1 000 tonsättarbiografier och konstmusikbibliografin uppdateras dagligen. Svensk Musiks kansli består av nio medarbetare med olika specialistområden. Alla har vi ett flertal funktioner i våra tjänster och vi samarbetar och hjälps åt tillsammans.Svensk Musiks samlingar är ett ymnighetshorn. Att få ta emot, katalogisera och tillgängliggöra verk av vår tids kompositörer är ett förtroende och en ynnest som ger mig inspiration och arbetsglädje varje dag. Bästa jobbet jag haft! säger vår musikbibliotekarie Gustaf Bergel som nu efter 19 år på Stim/ Svensk Musik går i välförtjänt pension.Arbetsuppgifter och ansvarAnsvara för Svensk Musiks arkivsamlingar, arkivdatabaser, katalogisering av konstmusik, mottagande av deponeringar, informationssök och uppdatering av konstmusikbibliografin mm.Nära kontakt med upphovspersoner, musiker, orkestrar, förlag, forskare, journalister, myndigheter, kunder m fl.Informera t ex kompositionsstuderande och medverka vid orkester/kör-presentationsdagar.Kvalifikationer och egenskaperVi söker dig som har:Bibliotekarie-examenMycket god notläsningsförmågaGod datavana och förmåga att navigera i olika systemBred musikkunskap och brinner för musik, musikskapandet och musikkulturarvetFlytande språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skriftUtöver de formella kraven kommer vi att lägga stor vikt vid den personliga lämpligheten. Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och flexibel i ditt arbetssätt. Som är van vid självständigt arbete, är prestigelös, har lätt för att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat.2021-06-30Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning med sex månaders provtjänstgöring. Tillträdet för tjänsten är under hösten/enligt överenskommelse. Tjänsten är belägen i Stimhuset på Hornsgatan 103 i Stockholm.Känner du igen dig i beskrivningen?Välkommen in med din ansökan och CV genom att klicka på "skicka ansökan". Vi går igenom urvalet löpande men planerar att hålla intervjuer först efter semestrarna i slutet av augusti/ början av september. Annonsen kommer ligga ute hela sommaren men kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.Har du frågor om anställningen eller tjänsten är du välkommen att kontakta: Ann-Christin Biel, verksamhetschef på 08-783 8821Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Fören Sv Tonsättares Intern Musikbyrå (Stim)5838264