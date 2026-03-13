Stil Söker Samordnare Medarbetsledare I Personlig Assistans
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om arbetet
Tillsammans med arbetsledaren/assistansanvändaren ska du:
• Leda och fördela arbetet i assistansen
• Ha hand om bemanning och rekrytering av personliga assistenter
• Lägga schema efter arbetsledarens önskemål
STIL erbjuder dig adekvat utbildning för det specifika uppdraget såsom utbildning i arbetstidslagen, schemaläggning, nödvändig administration samt utbildning i de program som STIL använder sig av.
Om dig
Viktiga egenskaper är:
• Struktur
• Organisation
• Samspel med andra.
• Datavana är ett krav då schemaläggning enkom sker digitalt
• Språket är viktigt då kommunikation är A och O.
Ersättning
För arbetsuppgifterna utgår ett arvode varje månad efter överenskommelse. Arvodet varierar beroende på hur assistansen är uppbyggd.
Vänligen kom in med ditt personliga brev och ditt CV
Intresserad av att veta mer kontakta Anna Palmborg 08-506 221 86.
Observera att detta inte är en tjänst på STILs kontor. Då det rör sig om ett uppdrag, är arbetstiden inte reglerad.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Fast arvode Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9796546