Stiftelsen Stora Sköndal söker en Verksamhetschef till Sköndalsvillan
Stiftelsen Stora Sköndal / Sjukvårdschefsjobb / Tyresö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Tyresö
2026-07-10
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stora Sköndal i Tyresö
, Stockholm
, Sundbyberg
, Nykvarn
, Nacka
eller i hela Sverige
Stiftelsen Stora Sköndal driver ett nytt hållbart vård- och omsorgsboende i centrala Tyresö. Sköndalsvillan är Sveriges första NollCO2-certifierade vård- och omsorgsboende.
Det är ett modernt vård- och omsorgsboende med totalt 92 ljusa och moderna lägenheter samt en gemensam takterrass högst upp i huset. Vi erbjuder individanpassad vård och omsorg för personer med somatiska besvär, kognitiv sjukdom (demens), geropsykiatrisk diagnos eller som under en begränsad tid behöver vård och omsorg på vårt korttidsboende.
Vi eftersträvar förtroende hos våra boende, deras närstående och uppdragsgivare. Här arbetar vi tillsammans i multiprofessionella team för att skapa den bästa omsorgen och servicen. I teamet ingår omsorgspersonal, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, verksamhetssamordnare och aktivitetscoach.
Som verksamhetschef arbetar du tillsammans med den lokala ledningsgruppen bestående av 5 teamchefer, 1 verksamhetssamordnare och legitimerad personal för att utveckla verksamheten på bästa vis. Du har det yttersta ansvaret för enhetens kvalitet, personal, ekonomi, arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Du är direkt underställd äldreomsorgschefen och ingår även i en ledningsgrupp med övriga verksamhetschefer vars mål är att tillsammans driva en äldreomsorg av högsta kvalitet.
Som ledare på Stora Sköndal vill vi att du ska vara trygg i dig själv och medveten om dina styrkor och svagheter. Du är bekväm i att ta kommandot och utöva ledarskap. Du startar aktiviteter, ger riktlinjer och tar ansvar. Du kan fatta beslut på egen hand, men involverar relevanta personer i viktiga beslut. Du tar hänsyn till andras åsikter och vågar prova nya idéer.
Stora Sköndal är en värderingsstyrd organisation och vi vill att våra ledare ska vara självklara bärare av våra ledord – jämlikhet, omtanke samt förändring och använda dem som guide för sig själva och våra medarbetare i det dagliga arbetet.
Vi behöver säkerställa att du som söker jobb hos oss har rätt att arbeta i Sverige. Om du går vidare i processen så kommer vi att begära in handlingar som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Du har avslutat högskoleutbildning motsvarande 180 hp inom hälso – och sjukvård eller social omsorg samt minst 4 års erfarenhet av ledarskap i en liknande roll. Du behöver ha goda kunskaper om de lagar, styrdokument och regler som styr äldreomsorgen. Det är ett krav att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skift.
För att lyckas i rollen som verksamhetschef är du resultatorienterad med stort kundfokus och har mycket god kommunikationsförmåga likväl internt inom organisationen som externt med våra uppdragsgivare. Du drivs av, och har ett stort intresse av att utveckla verksamheten. Vidare är du en trygg och tydlig ledare som är strukturerad i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med 6 månaders provanställning.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning. Vi ser gärna att det visas digitalt, exempelvis via Kivra.
Sista ansökningsdag är den 10 augusti, men urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi är en idéburen och icke vinstutdelande organisation inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Att vi inte delar ut någon vinst gör att vi kan satsa alla resurser på att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt. Sedan 1905 har verksamheter inom Stiftelsen Stora Sköndal utvecklats, förändrats och förbättras. Vissa verksamheter består, andra är helt nya. Men en sak förändras inte: Vi arbetar fortfarande utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.
Varje dag vill vi göra livet bättre för alla de människor vi möter i våra verksamheter. Idag är vi ca 1100 medarbetare, både månadsanställda och timanställda som tillsammans arbetar mot vår vision - ett samhälle med en självklar plats för alla. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - jämlikhet, omtanke och förändring.
Läs mer om oss på www.storaskondal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stora Sköndal
135 40 TYRESÖ Arbetsplats
Stora Sköndal Jobbnummer
9999591