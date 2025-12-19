Stf sektionschef vid utbildningsenheten, taktikavdelningen
2025-12-19
Om avdelningen
Taktikavdelningen är en del av Markstridsskolans utbildningsenhet som genomför kurser som inomverks- eller programbunden utbildning för arméns officerare, specialistofficerare och reservofficerare. Kurserna riktar sig dels till officerare som i sin progression ska kunna tjänstgöra på en nivå som sträcker sig från befattning kompanichef, till stabsofficer i brigadstab och dels till specialistofficerare som skall kunna tjänstgöra som funktionsföreträdare, stabsmedlem eller utbildningsansvarig på bataljonnivå.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att genomföra utbildning av officerare och specialistofficerare vid av MSS anordnade kurser såsom: Taktisk kurs armé (TaK A), Högre specialistofficersutbildning (HSOU) och olika yrkes- och befattningskurser(YKB) med målgruppen officerare och specialistofficerare i arméns manöverförband. Du utarbetar order, övningsplaner och lektionsunderlag för utbildning. Du bedriver utbildning och utbildningsprojekt självständigt och med stöd av andra. Du stödjer sektionschefen med beslutsunderlag avseenden resursfrågor samt planering, genomförande och utvärdering av utbildningar. Du deltar i projektgrupper inom MSS som syftar till att bidra med utbildningsperspektiv vid utveckling inom olika områden.
Vi ser en tjänstgöring vid MSS som en naturlig och självklar tid i alla yrkesofficerares militär karriär i armén. Vi känner oss säker på att en tjänstgöring vid MSS kommer att ge dig värdefull kunskap om det senaste och kommande inom Armén och Försvarsmakten.Kvalifikationer
• Officer OF2
• Inriktning Markstrid
• B-Körkort
Meriterande
Erfarenheter av befattningen kompanichef på manöverkompani
Erfarenhet av stabsarbete och ledningsmetoder vid manöverbataljon och/eller brigad.Dina personliga egenskaper
Du har ett gott ledarskap och utpräglad social förmåga som uppmuntrar till kreativa diskussioner där handledning är en naturlig del för att utveckla-, och vidga perspektiven hos den enskilde. Du har ett intresse av att utveckla din taktiska förståelse och relationer mellan beprövade erfarenheter och ny forskning. Vi lägger stor vikt vid personliga lämplighet.
Anställningen
Tjänstgörningsfrom: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbetsort: Skövde
Tjänsteresor: Förekommer nationellt och i framtiden även sannolikt internationellt.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Mj Björn Aaby-Ericsson, 0730-522 436
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist Emma Eklund 070-329 35 57
Fackliga representanter nås via växeln: 010-82 65 000
OFR/O Freddy Wozny
Försvarsförbundet Britt Dahlman
SEKO Crister Florin
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
