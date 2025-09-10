Stf. sektionschef till Analys och utveckling vid kommunikationsavdelningen
2025-09-10
Vill du arbeta som chef i en händelserik miljö, utvecklas i din roll och samtidigt göra skillnad för andra? Vi söker en stf. sektionschef till en spännande verksamhet, i en växande organisation med ett viktigt uppdrag i samhället.
Om sektionen
Den 1 september 2025 inrättas en ny organisation inom Försvarsstabens kommunikationsavdelning vid Försvarsmaktens högkvarter. Till sektionen Analys och utveckling, som kommer att bestå av 17 medarbetare söker vi nu en stf. Sektionschef. Sektionen kommer att ansvara för avdelningens leveranser med fokus på situationsförståelse, insikter och utveckling. Inom analys ansvarar sektionen bland annat för omvärldsbevakning, marknads- medieanalys samt CRM-analys. Sektionen ansvarar även för funktionsutveckling, integrering i Nato samt forskning och utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stf. Sektionschef har du en såväl strategisk som en operativ arbetsledande roll där du arbetar tillsammans med övriga medarbetare och chefer på avdelningen. Du arbetsleder medarbetare parallellt med utvecklingsarbete. Du kommer att ansvara för delar av verksamhet och medarbetare som leder och genomför arbetet med sektionens olika leveranser. Ett gott samarbete mellan dig och Sektionschefen blir en viktig förutsättning för att sektionen ska nå framgång.
Vidare ingår stabsarbete och handläggning inom ramen för myndighetens förvaltning, ledning och styrning. Tjänsten kan även komma att innehålla traditionellt personalansvar.
Du bidrar till att utveckla och effektivisera kommunikationsavdelningens leveranser i den nya organisationen där gemensamma arbetssätt och förändringsledning blir en viktig del i arbetet.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom relevant område för befattningen eller annan eftergymnasial utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
• Aktuell erfarenhet inom en eller fler discipliner tex analys- och insiktsarbete, forskning, funktionsutveckling eller övningsplanering
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av arbetsledande befattning exempelvis som gruppledare eller teamledare
• Erfarenhet av att leda grupper i förändring och utvecklingsarbete
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en utvecklingsdriven person med god ledarskapsförmåga. Du har en hög social kompetens och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du är en analytisk person som drivs av att arbeta med komplexa frågeställningar. Du har en god kommunikativ förmåga, som innebär att du är lyhörd likväl tydlig gentemot din omgivning. Utöver detta är det också viktigt att du kan strukturera ditt arbete väl. Vi arbetar i en händelsestyrd verksamhet vilket gör att du behöver vara flexibel och ha förmåga att växla mellan planerade och snabbt uppkomna uppgifter.
Meriterande
• Aktuell och relevant erfarenhet från tjänst som chef med personalansvar
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom större organisation
• Relevant erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
• Relevant erfarenhet av samarbete med Nato
• Kunskap om både kvalitativa och kvantitativa analysmetoderÖvrig information
Befattningen är civil och är placerad på Högkvarteret i Stockholm. Som anställd i Försvarsmakten ingår deltagande i övningar, beredskapstjänstgöring och kan innebära deltagande i nationella och internationella insatser.
Anställningsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare anställning som inleds med 6 månaders provanställning
Tester kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Anna Yngman, för frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2025-09-29. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
