Stf Sektionschef Materielservicesektionen Logistikenhet Stockholm

Är du en positiv och noggrann person? Brinner du för service och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med varierande arbetsuppgifter och högt i tak, då är Logistikenhet Stockholm rätt enhet för dig.
Om enheten:
Logistikenhet Stockholm är en enhet vid Livgardet som understödjer militära förband från verksamhetsorterna Stockholm, Solna, Kungsängen, Falun och Gävle.
Enheten består idag av en Stab, en Teknisk Avdelning, en Försörjningsavdelning i Stockholm och en Försörjningsavdelning i Kungsängen samt en Mobiliseringsavdelning. Logistikenheten bidrar till en starkare försvarsmakt genom en väl fungerande logistik, förbandsnära förrådshållning, förnödenhetsförsörjning och beställning av materielunderhåll i fred, vid beredskapshöjningar och i krig. Försvarsmakten och i synnerhet Logistikenhet Stockholm är under tillväxt inom flera olika områden.
Som anställd inom Försvarsmakten erbjuder vi:
• Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid
• 28-35 semesterdagar/år beroende på ålder
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
• Tillgång till träningsanläggningar och motionsspår
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Som ställföreträdande sektionschef ingår du som en del av Försörjningsavdelning Kungsängens ledningsgrupp, vilket bland annat innebär att leda och utveckla avdelningens arbetslag och arbetsrutiner
• I samverkan med sektionschef leda och planera arbetet inom sektionen
• Samverkar med övriga sektionschefer inom egen avdelning
• Medverkar i övriga funktioner, nätverk och verksamheter som är en naturlig uppgift i en organisation med spridd delegation
• Arbete vid annan sektion/avdelning kan förekomma
• Förrådsarbete utomhus i alla väder förekommer samt tunga lyft
• Tillse att lagar och förordningar efterlevs inom sektionen
• Följer upp att redovisning av förnödenheter i Försvarsmakten redovisningssystem genomförs löpande
• Medverkar i att upprätthålla kontakter med kunder
• Representera sektionen och/eller avdelningen vid olika forum
• Genomföra redovisning och inventering av förnödenheter i Försvarsmaktens redovisningssystem Lift, Prio (SAP)
• Delta vid övningar i hela Försvarsmakten
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasial utbildning
• Flerårig erfarenhet av förråd/lagerarbete, inom ett serviceyrke eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Körkort lägst klass B (manuell)
• Mycket god vana att arbeta i digital datormiljö
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ordningsam och har en känsla för service. Mötet med nya människor ska vara en självklarhet och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du kommer arbeta i grupp så vi ser gärna att du kan samarbeta väl med andra människor och ha ett gott kamratskap, men även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ och eget ansvar. Som person är du stresstålig, noggrann och lojal. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande
• Erfarenhet att hantera Försvarsmaktens redovisningssystem Lift, Prio (SAP)
• Tidigare arbetat med Försvarsmaktens materiel
• Kunskap och erfarenhet från Försvarsmaktens verksamhet
• Erfarenhet av arbetsledning
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen, Upplands-Bro kommun
Arbetstid: Dagtid
Befattning: Civilanställd
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Individuell lönesättning, ange löneanspråk i ansökan
Upplysningar om befattning:
Lisette Eriksson, nås via växeln dagtid 010-825 40 00
För information om rekryteringsprocessen, kontakta
Mirja Hamlin, nås via växeln dagtid 010-825 40 00
Svag svarsfrekvens fram till och med 2026-01-12.
Urval kommer att påbörjas 2026-01-14.
Fackliga företrädare
Officersförbundet Sven Lundberg
Försvarsförbundet Örjan Jansson
SACO/Försvar Per Textorius
SEKO Lise-lotte Larsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 010-825 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
