Stf Sektionschef Besättningsträningsträningsanläggning stridsvagn 122

Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar och med en gedigen kunskap.
Vill du arbeta med ett av världens mest avancerade och moderna simulatorsystem för stridsvagnsstrid. Tjänsten innebär att träna förband i simulatorn samt ha ansvar för materiel, reservdelar samt lokalen som inhyser stridsvagnssimulatorn. Vill du vara delaktig i träning och utveckling av arméns tyngsta förband?
Om befattningen
Tjänstgöring vid BTA122 som ställföreträdande sektionschef kräver ett gott ordningssinne samt en god förmåga att kunna planera på sikt. Man måste ha en förståelse för verksamheten och förmåga att kunna situationsanpassa så att huvudmålet att träna förband kan fortlöpa.
Du kommer att skapa och genomföra lämpliga övningar, samt presentera underlag för utvärdering.
Som medarbetare vid BTA122 så jobbar man ofta tätt ihop med ett litet arbetslag. Man kommer tidvis ha mycket eget ansvar och lösa uppgifter själv samt ibland ha mycket kontakt med soldater och övande trupp i simulatorn.
Du kommer att planera och leda förebyggande underhåll och vård vid BTA122, samt understödja vid avhjälpande underhåll vid felutfall under stridsträning i simulatorn. Du är en viktig resurs för att träning ska kunna genomföras, då du har kontroll på simulatorsystemets status avseende materiel, reservdelar samt lokal.
Då simulatorsystemet är under ständig utveckling kommer du att medverka vid utformingen av hela systemet, främst avseende reservdelar och underhållssystem.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Yrkesofficer
• Goda kunskaper och färdigheter på Strv122.
• Har arbetat med strv-systemet under minst 8 år.
• God erfarenhet av strid på kompaninivå med Strvkomp.
• God kunskap och förmåga avseende Ledningsstödssystem på Strvkomp.
• God kunskap om förekommande sambandsmtrl på Strvkomp.
• God kunskap/färdigheter i hur en dator och ett nätverk är uppbyggt och fungerar.
• God kunskap i användande av Office-paketet.
• Bör ha god förmåga att tala, skriva och förstå engelska.
Meriterande
• God kunskaper om den militära organisationen och rutiner inom försvarsmakten.
• Erfarenhet från tjänstgöring i Strvkomp ledning.
• God kunskap och färdighet på förekommande simulatorer i BTA122.
• Kunskaper i LINUX. Dina personliga egenskaper
Som person har du god planeringsförmåga, ett öppet sinne och kan hantera snabba omställningar. Du har god förmåga att samarbeta i grupp och lätt för att nätverka, skapa och underhålla de kontakter som krävs för sektionens arbet. Du har en tekniks förstålelse och du ses som en person som är ordningssam med ett gott sinne för strutur. Att vara självågende och arbeta med en stor ansvarkänsla är något som beskriver dig.
Anställningen
• Tjänstgöringsform: Tillsvidareanställning
• Arbetsort: Skövde. I tjänsten kommer resor i Sverige samt utomlands att förkomma.
• Tjänstgöringsgrad: Heltid
• Tillträde: Vi ser gärna tillträde snarast efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV senast 2026-02-01
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Mj Niklas Westerlund (Chef BTA122) Mobil: 070 3093170 niclas.westerlund@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Emma Eklund, 070-329 35 57
Fackliga representanter nås via växel 010-82 65 000
OFR/O Freddy Wozny
Försvarsförbundet Britt Dahlman
Seko Crister Florin
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
