Stf Plutonchef till Grundutbildningskompaniet på Helikopterflottiljen
Försvarsmakten / Militärjobb / Linköping Visa alla militärjobb i Linköping
2025-12-16
Vill du vara en viktig del och bygga upp Sveriges basförmåga vid krig och kris? Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu en för att stärka upp vårt team!
313. Grundutbildningskompaniet
313. Grundutbildningskompaniets huvuduppgifter är att utbilda flottiljens värnpliktiga. Under hösten grundutbildar kompaniet de värnpliktiga för att under våren utbilda på de olika befattningar som finns inom flottiljen. Kompaniet deltar i viss omfattning på Försvarsmaktens gemensamma övningar samt Flygvapnets slutövningar för värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ställföreträdande plutonchef är din uppgift att biträda plutonchefen med ledning av plutonen samtidigt som du ansvarar för att upprätthålla stridsvärdet på plutonens materiel och utrustning. Du planerar verksamhet samt utbildar i linje med verksamhetsplanen och plutonens målsättningar. Verksamhetsuppföljning är en av huvuduppgifterna för ställföreträdaren som ofta deltar och följer verksamhet så att den strävar mot enhetens uppsatta mål. Som chef är du ett föredöme och agerar rätt och riktigt både i administrativa sysslor och i fältmiljö. Du ska även vara beredd på att ta över ledningen av plutonen, vilket kräver att du är väl insatt i plutonens planering och utförande av uppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer även bestå av:
• Arbetsledning av egen personal.
• Planering och uppföljning av verksamhet.
• Utveckling av plutonens förmåga.
• Upprätthålla och utveckla kompetensen på såväl individ-som gruppnivå inom de olika funktionerna.
• Planera och leda materieltjänsten för plutonen.
I krigsorganisationen tjänstgör du i en befattning som fastställs i samråd med chef beroende på egen erfarenhet och intresse.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• B-körkort och militärt förarbevis
• Godkänd officersutbildning (SOU/RSOU)
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav (FM FysS)Dina personliga egenskaper
Du har en förmåga att organisera och strukturera uppgifter, även då förutsättningar ändras. Dina uppgifter löser du noggrant och ansvarsfullt, samtidigt som du har förmåga att lösa dem under tidspress. Som person är du prestigelös och social samt tycker om att skapa förutsättningar för andra att utvecklas. Du skall tycka om att arbeta i grupp och ha lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet av chefsbefattningar i FM
• Tidigare erfarenhet i rollen som instruktör vid grundutbildning
• Formella instruktörskompetenser
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 mån provanställning. Militär befattning (SO6)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping med placering i tjänstgöringsort Borensberg (Kvarn)
Tillträde: Efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
C 313.Grundutbildningskompaniet Kn Robert Daremo, 013-28 30 00 (vxl)
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare, Elin Wrangenby, 013-28 30 00 (vxl)
Fackliga företrädare
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-28.
Intervjuer sker enligt överenskommelse.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för
denna befattning samt 2st referenser, gärna tidigare chefer.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
