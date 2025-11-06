Stf Försäljningschef Kolonial ICA Kvantum Malmborgs Caroli
2025-11-06
Ta steget vidare i din karriär - bli Ställföreträdande Försäljningschef Kolonial på ICA Kvantum Malmborgs Caroli!
Brinner du för ledarskap, försäljning och mat i toppklass? Vill du ta nästa steg i en butik där utveckling, driv och engagemang genomsyrar allt vi gör? Då kan det här vara din nästa utmaning!
"Att vi har lyckats anpassa oss utan att förlora vår själ och identitet är orsaken till att vi finns kvar på Caroli. Vi har lokala leverantörer som funnits med sedan 60-talet."
Per Tengberg, handlare på ICA Malmborgs Caroli Om oss
ICA Kvantum Malmborgs Caroli är en modern, matglad och serviceinriktad butik mitt i hjärtat av Malmö. Belägen i det anrika Caroli-kvarteret kombinerar vi tradition och nytänkande för att skapa en butik där kvalitet, inspiration och kundfokus står i centrum. Vår stolthet sitter i att leverera matupplevelser utöver det vanliga. Med ett brett sortiment, fokus på färskvaror och ett engagerat team arbetar vi varje dag för att vara det självklara valet för Malmös medvetna kunder.
Hos oss är arbetsglädje, laganda och utveckling lika viktiga som kundnöjdhet. Tillsammans skapar vi en butik där både kunder och medarbetare trivs - och vill komma tillbaka. Om rollen
Som Ställföreträdande Försäljningschef för Kolonial får du en nyckelroll i vår kolonialavdelning - hjärtat i butiken där varuflöde, sortiment och kundupplevelse står i fokus. Du arbetar nära vår försäljningschef och driver både det dagliga arbetet och utvecklingen framåt. Personalansvar och schemaläggning ingår i tjänsten.
Det här är en perfekt roll för dig som vill växa som ledare och göra skillnad - varje dag.
Ditt uppdrag
Driva avdelningens försäljning, lönsamhet och kundnöjdhet fortsatt framåt.
Säkerställa ett inspirerande sortiment, attraktiva exponeringar och fulla hyllor.
Vara en närvarande och motiverande ledare för teamet - du ser potential, bygger laganda och får andra att växa.
Ta ansvar för driften när försäljningschefen inte är på plats - du är självklar i rollen som andra ser upp till.
Jobba smart, strukturerat och lösningsfokuserat - du gillar när det händer mycket!
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet från dagligvaruhandeln, gärna i en ledande roll inom kolonial eller liknande avdelning
God vana vid personalledning - du har erfarenhet av att leda, coacha och utveckla team
Stark förståelse för butiksekonomi - du arbetar självständigt med nyckeltal, lönsamhetsanalys och sortimentsstrategi
Mycket god planerings- och organisationsförmåga - du kan prioritera, följa upp och driva flera processer parallellt
Erfarenhet av kampanjhantering, säsongsplanering och varuflöde
Affärsmässighet och resultatfokus - du är van vid att arbeta mot tydliga mål och driva förbättring
God digital kompetens - du hanterar butikssystem som AOB, Min Butik eller liknande.
Kommunikativ och tydlig ledarstil - du skapar engagemang, bygger förtroende och har pondus när det behövs. Du är en naturlig ledare.
Förmåga att arbeta både operativt och strategiskt
Vi ser att du har En prestigelös inställning - du är lika bekväm på golvet som i planeringen.
Energi, engagemang och viljan att bidra till hela butikens framgång.
Utbildning inom handel, ledarskap eller ekonomi
Vad erbjuder vi
På ICA Kvantum Malmborgs Caroli blir du en del av ett härligt team med högt tempo, härlig stämning och ett starkt driv. Vi är en butik med stort hjärta, mitt i centrala Malmö - och vi har stora ambitioner.
En utvecklande roll med mycket ansvar Ett engagerat och erfaret team som stöttar varandra En arbetsplats där initiativ uppskattas och idéer får ta plats Kollektivavtal och schyssta villkor
Anställningsform
Heltid, måndag-fredag, helg kan förekomma. Lön enligt överenskommelse. Butikens öppentider är kl 07:00-22:00. Start snarast. Känner du igen dig? Då ser vi fram emot att höra av dig, vårt urval sker löpande. Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning & Rekrytering AB ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Rosénssons är det lokala företaget som bemannar och rekryterar utan att tumma på kvaliteten. Vi gör våra kunders vardag lite enklare! EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
