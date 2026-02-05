Steriltekniker/Undersköterska till Steriltekniska enheten, Halmstad
2026-02-05
Dina arbetsuppgifter
I rollen som steriltekniker alt.
undersköterska ansvarar du tillsammans med resten av arbetsgruppen för att vi levererar säkra och kvalitativa sterila produkter till våra kunder inom och utom Region Halland.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Mottagning och rengöring av instrument
• Paketering och sterilisering av instrument
• Efterkontroller och kontroll av dokumentation
• Göra klart leveranser till kunderna
För denna tjänst varierar arbetstiden då vi arbetar dagtid såväl som kvällstid.
Om arbetsplatsen
Steriltekniska enheten är en del av Operations- och Intensivvårdskliniken Varberg. Enheten består av tre utbudspunkter belägna i Varberg, Halmstad och Kungsbacka.
I vårt team i Halmstad ingår 14 steriltekniker/undersköterskor samt avdelningschef resp. Teknisk samordnare som fördelar sina arbetstider mellan enheterna.
Enhetens huvuduppdrag är att leverera sterila produkter till våra kunder inom Region Halland såväl som till våra privata kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen är utbildad steriltekniker eller undersköterska. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom sterilverksamhet anses det meriterande. Då vi arbetar i team är det viktigt att du har en väl utvecklad samarbetsförmåga, men du har även en god förmåga att arbeta självständigt. Det är därför av vikt att du har goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift.
Som person är du lugn och tillmötesgående i ditt bemötande. Du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samtidigt som du är noggrann och lever upp till verksamhetens kvalitetsstandard. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Ersättning
