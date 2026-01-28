Steriltekniker/Undersköterska till Steriltekniska enheten
Region Värmland / Undersköterskejobb / Torsby Visa alla undersköterskejobb i Torsby
2026-01-28
Nu söker vi en steriltekniker eller undersköterska för en tillsvidareanställning samt ett vikariat!
Din arbetsplats
Steriltekniska enheten i Torsby är en del av operations- och anestesienheten och består av ett team på fyra personer inom sterilteknik.
Totalt är vi 43 medarbetare som arbetar på operation, anestesi och steriltekniska avdelningen. Vår operationsenhet bedriver både akut och planerad operationsverksamhet med högspecialiserad patientvård. Som medarbetare på steriltekniska enheten kommer du att ansvara för steriliseringsprocessen, främst för operationsenheten men även för andra interna kunder på sjukhuset.
Vi är en avdelning under ständig utveckling, specialiserade på obesitaskirurgi inom länet. Dessutom fungerar vi som ett centrum för olika typer av bråckkirurgi (laparoskopisk kirurgi), proktologiska ingrepp samt bukkirurgi där vi använder den senaste utrustningen och de mest moderna metoderna. Vi utför även ortopediska operationer, inklusive höft och knäplastiker samt frakturkirurgi och är ett centrum för revisionsplastik av knä.
Vår avdelning har också en aktiv endoskopiverksamhet. Vi arbetar i en lärande miljö som för oss betyder att vi är prestigelösa och lär av varandra i våra team, har bred kunskapssyn och har en positiv anda på arbetsplatsen.
Vi söker både en tillsvidareanställning och en vikariat på 6 månader. Båda tjänsterna är heltider med liknande arbetsuppgifter, samt med anställning snarast.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla förekommande uppgifter på steriltekniska enheten, till exempel omhändertagande av instrument efter operation, rengöring, granskning, funktionskontroll, paketering och sterilisering av instrument.
Du arbetar i spårbarhetssystemet T-DOC samt medverkar i utvecklings- och förbättringsarbete. I ditt arbete följer du rutiner och riktlinjer för att säkerställa en hög kvalité.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har sterilteknikerutbildning med erfarenhet från operationsverksamhet eller är undersköterska som är intresserad av sterilteknikerjobbet. Erfarenhet från arbete på operationsavdelning är meriterande men inget krav.
För oss är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar och kan hantera varierande arbetsuppgifter. Vi ser även att du är noggrann och strukturerad i ditt arbete och kan arbeta självständigt om det krävs av dig. Vi är måna om att finna rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor och möjlighet till kompetensutveckling. En viktig roll i att säkerställa högkvalitativ patientvård.
Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Steriltekniska enheten Sjukhuset Torsby Kontakt
Ing-Marie Eriksen, avdelningschef 010-8347223 Jobbnummer
9710490