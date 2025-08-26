Steriltekniker till Operationsavdelning i Ängelholm
2025-08-26
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en person som tycker om struktur, är noggrann och vill vara med och utveckla den steriltekniska enheten? Vill du arbeta med ett arbetslag som präglas av engagemang, nyfikenhet och inte minst värme och omtanke? Vi behöver en steriltekniker/undersköterska under en tidsbegränsad anställning.
I vacker natur med hav och skog ligger Ängelholm nära storstäderna i Öresundsregionen. Operationsenheten i Ängelholm tillhör verksamhetsområde anestesi/operation/IVA Skånes sjukhus nordväst. Idag bedriver operationsenheten i Ängelholm främst planerad dagkirurgi då en mängd operativa ingrepp, som för bara något år sedan krävde slutenvård, idag utförs inom ramen för korttidsvård. Operationsenheten består av Operations-, Anestesi-, Steril-, dagkirurgisk- och uppvakningsverksamhet. Vi utför specialiserad planerad vård inom ortopedi, kirurgi, gynekologi, urologi, tand och öron-näs-hals och vi tar emot både vuxna och barn, dagtid, måndag till fredag.
Vi är cirka 90 medarbetare och arbetsgruppen består av operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och läkare.
På vår avdelning värdesätter vi nytänkande, men framförallt så bryr vi oss om varandra och låter var och en bli sedd och hörd. Ett gott teamarbete genomsyrar verksamheten.
Du kan följa våra medarbetare via våra Instagramkonto Helsingborgslasarett https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/
och Ängelholms sjukhus https://www.instagram.com/angelholmssjukhus/.
Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Vi på steriltekniska enheten ser till att framförallt operationsenhetens instrument blir rena, är hela och steriliserade i kvalitetssäkrade maskiner, men handhar även mottagningarnas och vårdavdelningarnas instrument. Steriltekniska enheten är navet på vår operationsenheten och Ängelholms sjukhus.
Ditt arbete som steriltekniker/undersköterska hos oss kommer att bestå av steriltekniskt arbete såsom rengöring, desinfektering och sterilisering av kirurgiska instrument. Arbetet är självständigt, utan patientkontakt och präglas av eget ansvar ibland i ett högt tempo, men du är samtidigt nära till dina kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oaktat om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av hantering av sterila instrument är det meriterande. Vi ser gärna att du är en van datoranvändare med ett teknikintresse och en vilja att lära dig nytt.
Som person är du noggrann, engagerad och arbetar strukturerat samt systematiskt. Då arbetet innebär att du inte kommer att ha någon patientkontakt ser vi gärna att du trivs med att arbeta självständigt. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Har vi väckt din nyfikenhet och intresse? Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser framemot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
