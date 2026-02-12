Steriltekniker till Akademikliniken Stockholm
2026-02-12
Steriltekniker till Akademikliniken Stockholm
Vill du arbeta med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi på en klinik där arbetsglädje, hög kompetens och tryggt patientomhändertagande står i centrum?
På Akademikliniken i Stockholm blir du en del av ett drivet och positivt team som brinner för att leverera vård i världsklass - och som ser fram emot att välkomna dig som kollega!Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Vår plastikkirurgiska klinik ligger på Storängsbotten, Gärdet, och består av tre avdelningar: Mottagning, Operation och Vårdavdelning. Här finns även vårt administrativa huvudkontor, vilket gör kliniken till Akademiklinikens hjärta.
Om rollen
Som steriltekniker hos Akademikliniken ansvarar du för att säkerställa att våra kirurgiska instrument och medicintekniska produkter hanteras enligt högsta hygien- och kvalitetsstandard. Du arbetar nära operationspersonal och övriga kollegor för att upprätthålla en trygg och säker vårdmiljö för våra patienter.Dina arbetsuppgifter
Rengöring och desinfektion av kirurgiska instrument
Funktionskontroll, packning och sterilisering av instrumentset
Dokumentation och kvalitetssäkring enligt gällande riktlinjer
Hantering och daglig kontroll av sterilisatorer och diskdesinfektorer
Lagerhantering och beställning av sterilt material
Vara resurs på operationssal och bistå operationspersonal vid behovKvalifikationer
Utbildning inom sterilteknik eller sjuksköterska med motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet från sterilcentral eller operationsverksamhet är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvanaDina personliga egenskaper
Mycket noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
Flexibel och trivs i en professionell miljö med höga krav
Serviceinriktad och har god samarbetsförmåga - vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperOm tjänsten
Deltid, (6 månaders provanställning tillämpas)
Arbetstid: dagtid måndag-torsdag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta jenny.boivie@ak.se
Välkommen till Akademikliniken - där våra kunder blir världens nöjdaste. Med sig själva.
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att Akademikliniken hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jenny.boivie@ak.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Steriltekniker STHLM". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Akademikliniken Hj AB
(org.nr 556546-0655), https://ak.se/
Storängsvägen 10
115 42 STOCKHOLM
115 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Storängsbotten Jobbnummer
9739829