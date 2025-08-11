Steriltekniker, Steriltekniska avdelningen, AnOpIva, Umeå
Region Västerbotten, An op iva Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2025-08-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, An op iva Umeå i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom kliniken AnOpIva i Umeå bedrivs akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå i nära samarbete och samverkan med övriga kliniker i länet. Kliniken ansvarar också för luftburen intensivvård i norr. I klinikens uppdrag ingår att bedriva forskning, utveckling och undervisning.
Den steriltekniska avdelningen är en serviceenhet med huvudsakligt uppdrag att tillgodose opererande verksamheter med steril operationsutrustning. Inom avdelningen diskas, funktionskontrollernas, packas och steriliseras instrument till operationsavdelningar samt hälsocentraler och privata kunder. Avdelningen har även ett stort flöde av förrådsverksamhet. Totalt arbetar 37 personer i arbetslag inom yrkeskategorierna sjukvårdsbiträde, servicebiträde, undersköterska, operationssjuksköterska och steriltekniker.
Man roterar mellan arbetsstationerna för att skapa en varierad arbetsmiljö. Stundtals förekommer tunga lyft och fysiskt arbete. Vi satsar på en god och hållbar arbetsmiljö med möjlighet till friskvård samt mikropauser. Vi lägger stort fokus på hur vi samarbetar med våra kunder och hur vi är mot varandra. Du får möjlighet att jobba med en positiv arbetsgrupp som är stolta över sin arbetsplats och är vana vid förändringar. Inskolningen är individuell och anpassas efter behov, dock minst 3 månader.
Vi söker nu två steriltekniker till våran grupp. En tillsvidareanställning och en visstidsanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Som steriltekniker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Inom den steriltekniska avdelningen arbetar du med sterilgodshantering av medicintekniska flergångs- och engångsprodukter. Arbetet innebär att förbereda operationsutrustning inför operationer i form av rengöring, funktionskontroller, packning och sterilisering. Vidare ingår även att delta i förbättringsarbete på avdelningen.
Efter din inledande upplärning går du på ett schema som innebär dag-, kväll-, helg- och nattpass.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en sterilteknikerutbildning. Du bör ha ett medicintekniskt intresse och kunskap samt hög hygienisk medvetenhet. Du har ett bra sinne för siffror och ett öga för detaljer. Stundtals är arbetstempot högt och du bör därför kunna hantera omväxlande arbetstempo. Du är bra på att prioritera vad som är viktigast i stunden och har förmågan att bibehålla fokus på uppgiften. Därtill ser vi gärna att du har ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt då verksamheten har ett nära samarbete med dess kunder.
Erfarenhet av steriltekniskt arbete eller operationsverksamhet är meriterande.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C262286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, An op iva Umeå Kontakt
Mona L Johansson Mona.L.Johansson@regionvasterbotten.se 0702951140 Jobbnummer
9451685