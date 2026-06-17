Steriltekniker, Specialistkliniken för pedodonti, Göteborg
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-06-17
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I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Att arbeta i sterilen på en tandvårdsklinik kräver kunskap om de basala hygienrutinerna samt hur sterilteknisk utrustning fungerar. Du arbetar med funktionskontroller, instrumentvård och paketering av instrument samt startar och övervakar desinfektionsprocesser. Du ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och de regelverk som finns i Folktandvården.
I tjänsten ingår bland annat att:
Ansvara för verksamheten i sterilen, såsom rengöring av instrument och dylikt.
Ansvara för att hygienrutinerna i sterilen följs.
Arbetet är självständigt med varierande arbetsuppgifter.
För dig som är tandsköterska och söker tjänsten kan även assistans och andra sedvanliga tandsköterskeuppgifter bli aktuella om önskemål finns.
Det kan även bli aktuellt med att arbeta med andra klinikuppdrag såsom ex. klinikens beställningar samt miljö och hygienrutiner efter överenskommelse.
Hos oss arbetar idag sammanlagt 50 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Pedodonti, Odontologen Göteborg - Folktandvården
Specialistkliniken för Pedodonti Göteborg består av tre enheter belägna på Odontologen, Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset. Vi bedriver även narkostandvård vid flera sjukhus i regionen.
Tjänsten är placerad på Pedodonti Odontologen.
Kompetenskrav och profil
Vi vill att du är/har:
Utbildad tandsköterska eller steriltekniker med en godkänd utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Intresse för och goda kunskaper om hygien och sterilarbete
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 27-28.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lillhagsparken 5 (visa karta
)
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Specialistkliniken för pedodonti Göteborg Kontakt
Vision: Jeanette Hildingsson 072-2004112 Jobbnummer
9967096