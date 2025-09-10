Steriltekniker, Specialistkliniken för pedodonti Göteborg
2025-09-10
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Publiceringsdatum2025-09-10
Specialistkliniken för Pedodonti är en remissinstans för behandling av barn och ungdomar med ett utökat tandvårdsbehov.
Kliniken består av tre enheter; en är belägen på Odontologen, en på Mölndals Sjukhus samt den tredje på Östra sjukhuset. Vi utför även narkostandvård på flera av sjukhusen i regionen.
Verksamheterna på Odontologen och Mölndals Sjukhus arbetar med barn och ungdomar som främst remitterats från allmäntandvård, annan specialisttandvård eller sjukvård. De kan vara patienter med tandvårdsrädsla och karies, komplexa odontologiska eller medicinska diagnoser samt kirurgiska ingrepp.
Vi har ett nära samarbete med avdelningen för pedodonti vid Göteborgs Universitet och har ett flertal utvecklings- och forskningsprojekt på gång. Vi deltar också regelbundet i regionens ST-utbildning.
Vi är cirka 50 medarbetare på våra tre verksamheter och tillsammans tar vi årligen hand om cirka 2600 remisser.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta i sterilen på Odontologen innebär att man har kunskap om de basala hygienrutinerna samt hur stereoteknik utrustning fungerar. Du arbetar med funktionskontroller, instrumentvård och paketering av instrument samt startar och övervakar desinfektionsprocesser. Du ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och de regelverk som finns i Folktandvården.
I tjänsten ingår bland annat att:
Ansvara för verksamheten i sterilen på Odontologen, såsom rengöring av instrument och dylikt.
Ansvara för att hygienrutinerna följs.
Köks- och tvätt-ansvar
Arbetet är självständigt med varierande arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har utbildning som tandsköterska och då kan även assistans och andra sedvanliga tandsköterskeuppgifter bli aktuella.
Kompetenskrav och profil
Vi vill att du är/har:
Utbildad steriltekniker eller tandsköterska med en godkänd utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss på Folktandvården i Västra Götaland blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
