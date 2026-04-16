Steriltekniker sökes till Skaraborgs Sjukhus Skövde
2026-04-16
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Verksamhetsområdet omfattarAnestesi/Operation, IVA/Postop, Sterilteknisk enhet, Smärtmottagning samt Administrativ enhet inom SkaS och har verksamhet i Lidköping, Skövde och Falköping.
Samtliga enheter samarbetar då verksamhetsområdet betraktas som en helhet, vilket innebär att personal ibland kan arbeta på andra orter inom SkaS. Under sommaren samlas verksamheten i Skövde, och liknande koncentration kan ske under jul- och nyårsperioden.
Vi arbetar processinriktat och kontinuerligt med verksamhetsutveckling. För att trivas hos oss gillar du att samarbeta, är nyfiken och har modet att prova nya arbetssätt.
Beskrivning
Steriltekniska enheter finns på samtliga sjukhus inom SkaS där Skövde idag är den största med 15 medarbetare. Vi arbetar i nya lokaler med robotassistans i både disk- och packrum. På enheten arbetar operationssjuksköterska, steriltekniker och undersköterskor.
Vår största interna kund är operationsavdelningen och ögonoperation, men vi hjälper även många andra enheter på sjukhuset, såsom akutmottagningen, förlossningen samt kirurg- och urologmottagningarna. Bland våra externa kunder finns bland annat vårdcentraler, barnmorske- och ungdomsmottagningar. Vi har öppet alla dagar om året, vilket innebär arbete på dagtid, kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som steriltekniker spelar du en avgörande roll för patientsäkerheten. Här får du arbeta med allt från noggrann rengöring och desinfektion till funktionskontroll, innehållskontroll och sterilisering. Vi arbetar med spårbarhetssystem T-Doc vilket säkerställer kvalitet och trygghet i hela vårdkedjan. Hos oss får du vara med och utveckla både dig själv och vår enhet genom att aktivt delta i våra förbättrings- och utvecklingsarbeten och ta ansvar för olika områden.Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad steriltekniker. Har du erfarenhet är det ett stort plus, men viktigast är att du är nyfiken och vill utvecklas tillsammans med oss. Vi värdesätter flexibilitet, noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Låter det spännande? Varmt välkommen att söka!Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 3, Sterilteknisk enhet Kontakt
Sabina Viking, enhetschef 0720840935 Jobbnummer
9859269