Steriltekniker/Instrumenttekniker till steriltekniska avdelningen
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-01-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verskamhetsområde Anestesi operation och intensivvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Steriltekniska avdelningen ansvarar för sterilgodshantering på Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och externa kunder. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015 och sterilgodshanteringen bedrivs i enlighet med lagstiftning, myndigheters krav, förordningar och föreskrifter. Verksamheten bedrivs dygnet-runt.
Ditt uppdrag
Som steriltekniker/instrumenttekniker på vår Steriltekniska avdelning kommer du att arbeta med att rengöra, desinficera och kontrollera operationsinstrument som används inom sjukvården. Du arbetar med både manuella och maskinella metoder och följer strikta rutiner och föreskrifter för att säkerställa högsta möjliga patientsäkerhet. Tjänsten innebär också att du hanterar och packar instrument samt håller koll på lager och material. Denna tjänst är placerad i Steriltekniska avdelningens depå, där verksamhet bedrivs på dag- och kvällstid.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning som steriltekniker eller renrumsoperatör med erfarenhet av steriltekniskt arbete eller enligt oss likvärdig kompetens. Vi ser att du har vana att jobba i miljö som ställer höga krav på hygien och en förmåga att arbeta strukturerat och noggrant under högt tempo. Du har även IT-vana och erfarenhet av att arbeta i dokumentationssystem. Du ska ha goda kunskaper i svenska både tal och skrift.
Din kompetens
Vi ser att du är en person som är ansvarstagande och noggrann. Du har en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du bör även vara flexibel och anpassningsbar vid förändrade arbetsförhållanden, samt ha en förmåga att arbeta självständigt men också i team.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med tillträde från 260401 eller enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
Hos oss får du en trygg och stimulerande arbetsmiljö, där du har möjlighet till kompetensutveckling och utbildning inom området. Du får även ett viktigt och meningsfullt arbete där du är en del av vårdprocessen.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Conny Spoong, 018-617 33 63
Fackliga företrädare nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS1135/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Akademiska sjukhuset (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9670474