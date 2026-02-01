Steriltekniker - var med och säkra vården bakom kulisserna
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2026-02-01
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet som ständigt utvecklas och där din kompetens verkligen tas tillvara? Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med tydligt fokus på kvalitet, samarbete och ansvar.
Är du noggrann, teknikintresserad och vill växa i din yrkesroll? Välkommen med din ansökan.
"Jag bidrar till en säker vård" Andrés, steriltekniker, Sterilteknisk enhet ViN
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vårt uppdrag är att säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet i vården, och vi vill samtidigt vara en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas. Som steriltekniker hos oss får du en individanpassad introduktion och stöd i din fortsatta kompetensutveckling. Vi värdesätter engagemang, samarbete och ansvar. Hos oss erbjuds du även attraktiva förmåner - läs mer i annonsen.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
Ta emot, sortera och registrera ankommande disk, instrument och galler.
Utföra manuell och maskinell rengöring enligt gällande rutiner och standarder.
Avsyna, kontrollera funktion och utföra enklare underhåll av instrument.
Sätta samman instrument i set enligt fastställda instruktioner och plocklistor.
Förpacka och märka gods korrekt inför sterilisering.
Köra, övervaka och frisläppa steriliseringsprocesser enligt validerade metoder.
Utföra dagliga kontroller, funktionsprov och enklare underhåll av utrustning.
Dokumentera processer, avvikelser och kvalitetskontroller i relevanta system.
Säkerställa spårbarhet och efterlevnad av gällande lagar, standarder och riktlinjer.
Samverka och kommunicera med verksamhetens kunder kring behov, avvikelser och förbättringar.
Arbetsgrupp
Personalgruppen består idag av cirka 20 medarbetare. Roller och arbetsuppgifter anpassas efter kompetens, erfarenhet och individuella önskemål. Arbete bedrivs inom funktionerna disk, pack, vårdpack och förråd. Medarbetare kan arbeta inom en eller flera funktioner beroende på verksamhetens behov. Diskfunktionen ansvarar för mottagning och rengöring av instrument och galler. Operation- och vårdpackfunktionerna ansvarar för avsyning, underhåll, sammansättning och paketering. Förrådsfunktionen ansvarar för lagerhållning, påfyllnad och logistik. Samordnare ansvarar för den dagliga styrningen av verksamheten, hanterar prioriteringar, problemlösning och resursfördelning. Samordnaren ansvarar även för löpande kommunikation med opererande enheter samt övriga kunder.
För att stärka gemenskap och trivsel har verksamheten återkommande gemensamma fikastunder.
Fredagsfrukost genomförs regelbundet som en gemensam avslutning på arbetsveckan.
After work-aktiviteter arrangeras vid återkommande tillfällen.
Om dig
Yrkeshögskoleexamen inriktning Instrument och steriltekniker om minst 300 YH-poäng är ett krav. Praktiskt arbete på sterilteknisk enhet är önskvärt Goda IT-kunskaper i Word och Excel - nödvändigt för dokumentation, spårbarhet, uppföljning, statistik och arbete med rutiner, instruktioner och förbättringsarbete. Vana att arbeta i verksamhets- och spårbarhetssystem - säkerställer korrekt registrering, uppföljning och patientsäker hantering av sterilgods
God instrumentkännedom - möjliggör korrekt avsyning, underhåll och sammansättning av instrumentset. Kunskap om disk- och steriliseringsprocesser - krävs för att arbeta enligt validerade metoder och gällande standarder. Förståelse för kvalitetssystem och avvikelsehantering - bidrar till hög kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar. Grundläggande teknisk förståelse - underlättar felsökning och korrekt handhavande av utrustning.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Anestesi intensivvårdsklinik ViN Kontakt
Enhetschef Henrik Breid henrik.breid@regionostergotland.se 010-1042152 Jobbnummer
9715813