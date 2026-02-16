Stenungsundshem söker 4 miljövärdar till sommarsäsongen 2026
2026-02-16
Tycker du om att skapa trivsamma bostadsområden? Gillar du att ge service med guldkant? Vi söker nu fyra engagerade och serviceinriktade säsongsarbetare för säsongen 2026, fyra Miljövärdar varav en med ansvar för gräsklippning.
Stenungsundshem är ett allmännyttigt bostadsbolag, helägt av Stenungsunds kommun.
Stenungsundshem äger och förvaltar drygt 2 100 bostäder. Med ansvar, effektivitet och tillsammans som ledord skapar vi goda relationer till våra hyresgäster. Detta avspeglas i hög kundnöjdhet och trivsel. På Stenungsundshem arbetar vi brett över avdelningsgränserna och samverkar i många frågor.
Vi på Stenungsundshem eftersträvar mångfald i våra rekryteringar och ser gärna sökande som kan bidra till att hjälpa oss att bli en mer diversifierad arbetsplats.
Vi som arbetar här är engagerade, ambitiösa och har service i fokus. Personalens trivsel är nyckeln till framgång - och alla som arbetar här bidrar till den.

Arbetsuppgifter
Som miljövärd krävs att du har en utpräglad servicekänsla. Du behöver också ha kunskap om grönytor och praktisk skötsel, vilket innebär arbetsuppgifter såsom att klippa gräs, rensa rabatter, klippa häckar, beskära träd och buskar med mera.
Vi ser det som meriterande om du innehar behörigheter inom maskinanvändning t.ex behörig för röjsåg och motorsåg.
Du som söker tjänsten som vår miljövärd för gräsmatteskötsel bör vara något tekniskt intresserad då tjänsten även innebär skötsel och vård av de maskiner du kör.
Andra viktiga egenskaper är att vara ansvarsfull och flexibel, ha social kompetens samt uppskatta kontakt med hyresgästerna i våra områden.
Du har även förutsättningar för att utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter.
Eftersom arbetet bedrivs utomhus måste du tycka om att vistas ute i både sol och regn.
Du ska kunna ta egna initiativ och arbeta målinriktat.
Eftersom du kommer att arbeta i team med övriga kollegor är din förmåga att samarbeta med andra lika viktig som att du kan arbeta självständigt.
Engagemang och ett genuint intresse för utemiljö är en förutsättning för att trivas som miljövärd på Stenungsundshem.
Vi eftersträvar ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap.Kvalifikationer
Du har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom skötsel och underhåll av grönytor.
Vi förutsätter att du har B-körkort samt förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
ÖVRIGT
Tjänsten är en säsongsanställning på heltid med tillträde 16 mars 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänsten avslutas den 16 oktober 2026.
Vi tillämpar bakgrundskontroller för våra slutkandidater vid nyanställning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Stenungsundshem AB
Förvaltare
Cecilia Forslund cecilia.forslund@stenungsundshem.se 0303-680 10
