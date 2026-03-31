Stenungsunds kommun söker vårdbiträden till hemtjänsten
Stenungsunds kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2026-03-31
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
Vi letar efter fler fantastiska kollegor som vill arbeta i team med våra engagerade medarbetare inom vård och omsorg. Har du tidigare erfarenhet eller ser du en framtid inom vård och omsorg? Sök till oss redan idag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till våra äldre utifrån varje enskild individs behov. Insatserna som utförs ger en trygghet och meningsfullhet för våra äldre. Det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter, vi ger dig därmed en god introduktion med bredvidgång och utbildning i läkemedelshantering.
Vi erbjuder trygga arbetsvillkor med månadslön. Du får möjlighet att utvecklas, arbeta med härliga kollegor och närvarande chefer i en trevlig miljö.KvalifikationerKvalifikationer
* Fyllt 18 år.
* Körkort.
* Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift.
* Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens. belastningsregister uppvisas. Sök via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/blanketter---kontrollera-egna-uppgifter/
Viktigt är att du har en positiv människosyn, ett stort engagemang och intresse för vård och omsorg, ansvarskänsla och sätter brukarnas individuella behov i fokus. Det är viktigt för oss att du har ett intresse för att kontinuerligt utvecklas i din roll.
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av att arbete inom vård- och omsorg.
* Vård och omsorgsprogrammet på gymnasienivå, alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsterna omfattar 100 % under en tidsbegränsad period på 36 månader.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316223". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
Enhetschef Ordinärt boende
Johanna Axelsson johanna.axelsson@stenungsund.se 0303-735311 Jobbnummer
9828987