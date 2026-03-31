Stenungsunds kommun söker undersköterskor till hemtjänsten
Stenungsunds kommun / Undersköterskejobb / Stenungsund Visa alla undersköterskejobb i Stenungsund
2026-03-31
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
Vi letar nu efter nya kollegor som vill arbeta i team med våra engagerade medarbetare inom Hemtjänsten!
Har du tidigare erfarenhet eller ser du en framtid inom vård och omsorg? Sök till oss redan idag.
I arbetet som undersköterska inom hemtjänsten utmanas du med kreativa och roliga arbetsuppgifter. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter omsorgstagare med olika vårdbehov och stödinsatser. Du sätter omsorgstagaren i centrum och arbetar för att uppnå bästa möjliga möte. En viktig del i arbetet är att skapa livskvalitet i vardagen för den enskilde och se till varje individs förutsättningar och behov.
Som undersköterska utför du alla arbetsuppgifter som förekommer inom verksamheten, i nära samarbete med andra yrkesgrupper såsom rehabpersonal och sjuksköterskor. I arbetet ingår att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Du får möjlighet att utvecklas, arbeta med härliga kollegor och närvarande chefer i en trevlig miljö.Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad undersköterska eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För anställning som undersköterska krävs Socialstyrelsens Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.
Du ska även:
* Fyllt 18 år
* Ha körkort
* Behärska det svenska språket i tal och skrift
* Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
* Viktigt är att du har en positiv människosyn, ett stort engagemang och intresse för vård och omsorg, ansvarskänsla och sätter brukarnas individuella behov i fokus. Det är viktigt för oss att du har ett intresse för att kontinuerligt utvecklas i din roll.
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av att arbete inom vård- och omsorg
* Vård och omsorgsprogrammet på gymnasienivå, alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298)
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303-73 00 00 Jobbnummer
9828983