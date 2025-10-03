Stenungsunds kommun söker stödassistenter till socialpsykiatrin
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; Särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Ordinärt boende/personlig assistans samt Funktionshinder.
Inom området funktionshinder verkställs insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (SoL) riktat till människor med olika funktionshinder. Insatserna utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. Gruppbostäder/boendestöd, daglig verksamhet, korttidsboende, och olika avlastningsformer är några av stödfunktionerna. Alla instanser i kedjan bidrar till ett kvalitativt och tryggt stöd för personer med funktionshinder.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på särskilt boende enligt SoL eller LSS.
Personalen på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjälp med fysisk- och psykisk ohälsa, och stöd vid praktiska moment såsom hygien, städning, matlagning och övriga hushållsbestyr. Det kan förekomma samverkan med olika instanser tex öppenvården eller behandlingsenhet mot missbruk. Personal ska även stödja brukarna i deras fritid och sociala liv. Som personal verkar du för att främja brukarnas delaktighet, självständighet, förmågor och färdigheter i alla avseenden.
Att ge stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens nätverk och externa aktörer. Arbetet styrs av det biståndsbedömda uppdraget som är målstyrt. I arbetsuppgifterna ingår IT baserad dokumentation.Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig gått omvårdnadsprogrammet med inriktning stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har en positiv människosyn samt god värdegrund. Du ska ha förmåga att skapa goda relationer och att leva dig in i en annan persons situation, önskemål och behov för att kunna arbeta utifrån brukarperspektiv och sätta individens behov i centrum.
Arbetet kräver ansvarstagande, noggrannhet, flexibilitet, trygghet, lyhördhet, tålamod, servicekänsla, god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Du ska ha gått omvårdnadsprogrammet med inriktning stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du bör dessutom ha kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, motiverande arbete/-förhållningssätt samt god förmåga att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiska arbetet med den enskilda brukaren. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift. Du kan arbeta både i grupp och självständigt.
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av arbete med brukare med utmanande beteende
• har erfarenhet av AKK och tydliggörande pedagogik
• har erfarenhet att arbeta med personer som har autism
• har erfarenhet att arbeta med personer med samsjuklighet och/eller missbruksproblematik
• har erfarenhet av att arbeta med personer som har en förvärvad hjärnskada
• om du innehar B-körkort
Stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Före anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
